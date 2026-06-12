행안부, BTS 부산 공연 안전관리 총력…연계 행사장까지 현장 대응 강화

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 부산에서 열리는 방탄소년단(BTS) 공연과 연계 행사에 대비해 인파 안전관리 강화에 나섰다.

행정안전부는 김광용 재난안전관리본부장이 12일 부산광역시를 찾아 인파 안전관리 점검회의를 주재하고 공연장 현장을 점검했다고 밝혔다.

이날 회의에는 행정안전부와 문화체육관광부, 부산시, 연제구, 경찰·소방, 부산교통공사, 주최 측 관계자들이 참석해 안전관리 대책을 논의했다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

이번 BTS 공연은 12일부터 13일까지 부산 아시아드 주경기장에서 열리며, 부산항 제1부두에서 진행되는 '포트빌리지', 광안리해수욕장 '드론라이트쇼', 해운대해수욕장 '러브송라운지' 등 다양한 연계 행사도 함께 개최된다.

국내외 관람객이 대거 몰릴 것으로 예상되면서 정부는 공연장뿐 아니라 주요 행사장 전반에 대한 안전관리를 강화하고 있다. 앞서 김민석 국무총리는 지난 9일 국무회의에서 행안부와 문체부, 지방정부 등 관계기관에 인파 안전관리에 만전을 기할 것을 당부한 바 있다.

김 본부장은 이날 회의에서 기관별 안전관리 계획을 점검하며 인파 밀집으로 인한 안전사고 예방을 위해 관계기관 간 협조체계를 긴밀히 유지하고, 비상 상황 발생 시 적극적으로 대응할 것을 주문했다.

이어 공연장 출입구와 무대·객석, 보행로 등을 직접 점검하며 인파 밀집 우려 구간에 대한 안전요원 배치와 안전펜스 설치 등 선제적 예방 조치를 강조했다.

폭염 대응 대책도 함께 점검했다. 행정안전부는 낮 시간대 무더위에 대비해 충분한 식수 제공과 그늘막 설치, 응급의료체계 운영 등을 통해 관람객과 공연 관계자의 온열질환 예방에 나설 계획이다.

또한 부산 전역에서 열리는 연계 행사장에도 현장상황관리관을 파견해 부산시와 경찰·소방 등 관계기관과 함께 현장상황실을 운영하고, 인파 밀집 상황을 실시간으로 관리할 방침이다.

윤호중 행정안전부 장관은 "정부는 이번 공연과 연계행사를 즐기는 모든 방문객의 안전을 최우선에 두고, 인파·폭염 등에 대비한 현장 안전관리에 총력을 기울이겠다"며 "공연장과 행사장을 찾는 방문객 여러분께서도 성숙한 시민의식을 발휘해 현장의 질서 유지에 적극 협조해 주시기 바란다"고 당부했다.

abc123@newspim.com