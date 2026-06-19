"산업전환 충격 최소화"…노동부, 고용안정 위원회 개최

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AI 취업 희망 청년·자동차 업계 참여

산업전환 고용안정 기본계획 논의

"현장 목소리 빈틈없이 반영할 것"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 고용노동부가 인공지능 전환(AX)과 그린 전환(GX)이라는 거대한 산업전환 흐름 속에서 현장의 충격을 최소화하기 위한 의견 수렴에 나섰다.

노동부는 19일 오후 1시 30분 산업전환고용안정전문위원회(위원회)를 개최했다.

정부세종청사 고용노동부 전경 [사진=고용노동부]

노동부는 산업전환의 두 가지 큰 축인 AX·GX에 가장 큰 영향을 받는 대표적인 세대·지역·업종의 의견을 기본계획에 충실히 담기 위해 이번 위원회를 열었다. AI 분야 취업을 희망하는 청년, 석탄화력발전 폐지 지역 자치단체, 자동차 부품업계 등이 참여해 '산업전환 고용안정 기본계획(기본계획)'에 대한 의견을 나눴다.

위원회는 AX가 입직 단계 청년 일자리에 미치는 영향이 큰 만큼 AI 분야 훈련을 수료하고 취업 준비 중인 청년의 어려움을 집중적으로 들었다. GX의 대표 업종인 석탄화력발전 폐지 지역 자치단체의 산업전환 대응 경험을 나누고 자동차 부품업계가 필요로 하는 정책에 대한 의견도 수렴했다.

임영미 노동부 고용정책실장은 "노동의 가치가 중심이 되는 산업전환의 핵심은 신뢰 바탕의 대화와 참여에 있다"며 "거대한 산업전환의 흐름을 거스를 순 없지만 기본계획 수립 전까지 충격이 집중되는 입직 단계 청년, 전환 업종 거점지역 등 현장의 생생한 목소리를 빈틈없이 반영하겠다"고 강조했다.

sdk1991@newspim.com