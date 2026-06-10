김영훈 노동부 장관, ILO 사무총장 면담…"사람 중심 AI 선도"

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여야 의원·경사노위원장도 면담에 참석

사무총장 "한-ILO 협력사업 등 협력 강화"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 스위스 제네바 국제노동기구(ILO) 총회에 참석 중인 김영훈 고용노동부 장관이 사람 중심의 인공지능(AI)을 위해 국제사회 논의에 적극 참여하고 선도적인 역할을 해 나갈 계획이라고 했다.

김 장관은 지난 9일(현지시간) 스위스 제네바에서 제114차 ILO 총회 정부대표단과 함께 질베르 웅보 ILO 사무총장과 면담했다고 10일 밝혔다.

김영훈 고용노동부 장관 [사진=뉴스핌DB]

김 장관은 지난 5월 ILO 사무총장 방한 당시 면담 후 제네바에서 다시 만나게 된에 대해 반가움을 전했다. 사람 중심 AI 정책 추진 방향, 한-ILO 협력사업 등 양측간 파트너십 확대, 국제노동분야에서의 한국의 역할 강화 방안 등을 논의했다.

웅보 사무총장은 "국회와 사회적 대화 기구가 함께 참석한 것은 한국 사회의 국제 노동 의제에 대한 높은 관심과 사회적 대화 의지를 보여주는 의미를 가진다"라며 "한국이 추진 중인 글로벌 AI 허브 및 한-ILO 협력사업 등을 통해 양측간 협력이 더욱 강화되기를 희망한다"고 했다.

면담에 함께 참석한 이학영 더불어민주당 의원은 "대한민국 국회도 AI로 변화하는 노동시장 속에서 인간 중심 전환과 노동권 보호를 위해 지속적인 관심을 갖고 노력하겠다"고 했다.

김형동 국민의힘 의원은 "전환 시기마다 노사정은 항상 지혜를 모아 해법을 모색해 왔다"며 "AI 전환의 어려움에 직면한 지금, 이번 ILO 총회가 좋은 선택에 대해 고민하는 소중한 기회가 되기를 희망하며 한국 국회도 힘을 보태겠다"고 했다.

김주영 더불어민주당 의원은 "디지털, AI, 인구구조 변화의 대전환 시대에 대응하는 국제노동규범을 노사정이 함께 만들어 나가야 한다"며 "특히 AI 전환이 불평등을 심화시키지 않도록 동반성장을 위한 노사정의 역할을 강조했다.

김위상 국민의힘 의원은 "AI와 디지털 전환은 피할 수 없는 변화지만 그 과정에서 노동자와 기업이 함께 성장할 수 있는 길을 찾는 것이 중요하다"며 "더욱 취약한 노동 약자에 대한 ILO의 관심과 역할을 요청했다"고 발언했다.

김지형 경제사회노동위원회 위원장은 "한국은 ILO 제144호 삼자주의 협약을 비준한 국가로서 노사정 사회적 대화를 통해 주요 노동의제 해법을 모색해왔다"며 "노동현장의 변화에 대응해 노동 기준을 발전시켜 나가기위해 ILO 정신을 참고해 앞으로도 사회적 대화에 매진하겠다"고 했다.

면담을 마무리하며 김 장관은 "AI와 산업구조 전환의 시대일수록 사회적 대화와 국제 연대가 중요하다"며 "한국은 ILO와 함께 사람 중심의 AI를 위해 국제사회 논의에 적극 참여하고 선도적인 역할을 해 나갈 계획"이라고 했다.

sdk1991@newspim.com