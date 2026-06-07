김영훈 노동장관 "AI시대에도 사람 중심 전환"…제네바서 '노동 외교'

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제네바서 ILO 114차 총회…국제사회와 AI협력 확대 방안 구체화

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김영훈 고용노동부 장관은 제114차 국제노동기구(ILO) 총회를 찾아 '사람 중심 인공지능(AI) 전환'을 주제로 연설한다.

노동부는 김 장관이 오는 8일부터 10일까지 스위스 제네바에서 열리는 ILO 114차 총회에 정부 수석대표로 참석한다고 7일 밝혔다.

국제노동기구 총회(ILC)는 매년 ILO 187개 회원국 정부와 노동자·사용자 대표가 참석해 글로벌 노동 현안과 국제 노동규범의 채택·이행을 논의하는 국제노동기구 최고 의사결정기구다.

김영훈 고용노동부 장관 [사진=고용노동부]

김 장관은 오는 10일 본회의에서 질베르 웅보 ILO 사무총장 보고서 관련 정부 대표 연설에 나선다.



연설을 통해 김 장관은 AI(인공지능) 전환 시대에도 인간의 존엄과 노동의 가치를 중심에 두는 '사람 중심 AI 전환' 중요성을 강조할 예정이다. 이어 국제사회의 연대와 협력, 이 과정 속 한국의 역할 강화 의지를 언급하면서 노동자 권리보호·사회안전망 강화·사회적 대화 등 노동 있는 산업 대전환을 위한 한국의 정책도 소개한다.

노동부는 국제노동기준 이행 및 사회적 대화, AI시대 산업전환 등 핵심 노동의제 논의, ILO와의 협력 강화 등 글로벌 노동외교를 통해 우리나라의 국제적 위상을 높이겠다는 방침이다.

웅보 사무총장이 낸 '선택의 순간: 양질의 일자리를 위한 인공지능 활용' 보고서에는 AI가 빠른 속도로 사회 전반에 광범위한 영향을 미치는 만큼, AI로 인한 혜택이 불평등을 심화시키지 않도록 사회적 대화를 통한 문제 해결이 시급하다는 내용이 담겼다.

연설 이후 김 장관은 웅보 사무총장과 면담을 통해 주요 노동 현안 및 한-ILO 협력 확대 방안도 논의한다. 웅보 사무총장은 지난달 5월 21일부터 22일까지 방한해 한국의 고용노동정책 경험을 듣고 AI 분야 협력 방안을 논의한 바 있다. 김 장관은 프랑스 장관 초청으로 G7 고용노동장관 리셉션에 참석하고, 네덜란드 사회복지노동부 장관 및 스페인 노동사회경제부 장관과 AI 산업전환·사회적 대화·노동시장 변화 대응 등에 대한 면담도 소화할 예정이다.

노동부는 총회 기간 중 한국과 ILO 협력사업 파트너십 리셉션을 열고 캄보디아·파라과이·베트남·몽골 등 주요 협력국(수혜국) 대표단과 그간 진행한 협력사업 성과 공유 및 향후 발전 방안에 대해서도 논의한다. 노동부는 이들 협력국의 고용노동분야 제도개선 및 국제노동기준 이행역량 강화 지원을 위해 지난 2024년부터 3년간 166억원을 투입한 바 있다.

이번 총회에는 김지형 경제사회노동위원회 위원장과 국회 기후에너지환경노동위원회 이학영·김위상·김주영·김형동 의원도 참석한다. 국회와 경사노위는 AI와 산업전환 등 글로벌 노동의제 논의 과정에 정부와 함께 참여하면서 사회적 대화와 협력의 중요성을 국제사회와 공유한다.

김 장관과 국회·경사노위 등 우리 대표단은 총회 이후 독일을 찾아 AI·디지털 산업전환에 따른 문제점을 노사정 대화로 해결한 독일 사례를 살펴본다. 또 산업전환 과정에서 지킬 '사람 중심, 노동 존중' 원칙을 재확인하고 향후 양국 간 협력 강화 방안도 모색할 예정이다.

sheep@newspim.com