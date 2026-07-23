[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 7월 23일

AI 핵심 요약beta
- 국회가 23일 본회의와 상임위·세미나·기자회견 등 빽빽한 일정을 진행했다
- 여야는 본회의 전후로 의원총회·정책회의·토론회·간담회 등 당내외 현안을 논의했다
- 각 당 대표단은 선관위 구조개혁·낙태약 논란·청년·반도체·AI 등 현안 세미나와 현장 방문을 병행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
11:00 국익외교자문위원회 위촉식 / 국회 접견실
15:00 본회의 / 본회의장
◆본회의 및 상임위원회
10:00 법제사법위원회 법안심사제1소위원회 / 본관 406호
15:00 본회의 / 본회의장
◆의원실 세미나
08:30 남인순 국회부의장의 모닝 딥러닝: 당원주권 시대, 정당민주주의는 어디로 가는가? / 본관 316호
10:00 바람직한 형사소송법 개정방향 토론회 / 의원회관 제2소회의실
10:00 사회연대경제 연속 토론회 / 의원회관 제1간담회의실
10:00 법인시장 개방과 안전한 디지털자산 생태계 구축을 위한 학술 컨퍼런스 / 의원회관 제3간담회의실
10:00 청년은 일하고 싶다: 청년 고용절벽의 현실과 해법 / 의원회관 제10간담회의실
10:00 청사 관리 효율화를 위한 전문가 세미나 / 의원회관 제4간담회의실
10:00 호남 반도체 클러스터, 무엇을 준비하고 어떻게 성공시킬 것인가 / 의원회관 제6간담회의실
14:00 국민 참정권 침해 방지를 위한 선관위 구조 개혁 / 의원회관 제7간담회의실
14:00 이재명 정부의 낙태약물 무법적 허용의 문제점: 언론인 초청 긴급 학술 세미나 / 의원회관 제9간담회의실
14:00 제조 AI 전환과 현장 확산을 위한 정책토론회 / 의원회관 제1간담회의실
14:00 중증 IgA 신병증 치료 사각지대 해소를 위한 정책토론회 / 의원회관 제3간담회의실
14:00 청년정책 대전환: 일자리에서 주거·소득보장까지 / 의원회관 제11간담회의실
17:00 반도체·AI '어닝 서프라이즈' 어떻게 활용할 것인가? / 의원회관 제7간담회의실
18:20 국가발전정책연구원 제103차 정책세미나 / 의원회관 제3세미나실
◆소통관 기자회견
09:40 [현안 기자회견]
10:00 [정치 현안 기자회견]
10:40 [민주노총 전북본부장 징계 철회 관련 기자회견]
11:00 [대한민국 국가원로회 기자회견]
11:20 [불법 합성니코틴 전자담배 근절 방안 촉구 기자회견]
11:40 [서민석 변호사 공수처 참고인 조사 입장 발표 기자회견]
13:20 [정치 현안 기자회견]
13:40 [현안 기자회견]
◆더불어민주당
*한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:30 정책조정회의 / 국회 본관 원내대표회의실
14:20 의원총회 / 국회 본관 246호
15:00 본회의 / 국회 본회의장
17:30 당대표·최고위원 선출을 위한 예비경선 결과발표 / 국회 의원회관 대회의실
◆국민의힘
*장동혁 당대표·정점식 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
10:00 의원총회 / 국회 예결위회의장
13:30 최수진 의원 주최 <"국민은 고통받고 있다"- 국민을 위한 결단> / 국회 본관 앞 잔디밭
15:00 본회의 / 국회 본회의장
*장동혁 당대표
14:00 선거관리위원회 공무원노동조합 간담회 / 국회 본관 228호
19:00 경기도 시민운동 현장 방문 / 포은아트홀 광장
*정점식 원내대표
13:30 선관위 구조개혁 정책 토론회 / 국회 의원회관 제7간담회의실
14:00 이재명 정부의 낙태약물 무법적 허용의 문제점 긴급 학술세미나 / 국회 의원회관 제9간담회의실
◆조국혁신당
*김준형 당대표 권한대행 겸 원내대표
09:30 최고위원회 / 본관 224호
10:00 법제사법위원회 위원장 면담 / 본관 409호
13:40 진보개혁 4당 검찰개혁 촉구 관련 기자회견 / 소통관 기자회견장
15:00 본회의
◆개혁신당
*이준석 당대표·천하람 원내대표
09:30 최고위원회의 / 개혁신당 대회의실
*천하람 원내대표
14:00 제5회 2026년 국회의원실 실무수습 프로그램 발대식 / 국회의원회관 제3세미나실
18:00 YTN-R <이동형의 정면승부> 출연
chogiza@newspim.com