총회 앞두고 韓 찾은 ILO 사무총장…'글로벌 AI 허브' 구축 협력 강화

김영훈 노동장관 "기술혁신·노동보호 조화 이룬 모범AI 전환모델 제시"

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김영훈 고용노동부 장관은 21일 한국과 국제노동기구(ILO)의 인공지능(AI) 협력 방향에 대해 "한국과 ILO가 긴밀히 협력한다면 기술혁신과 노동권 보호가 조화를 이루는 사람 중심의 모범적 AI 전환 모델을 국제사회에 함께 제시할 수 있을 것으로 기대한다"고 제시했다.

김 장관은 이날 오후 질베르 웅보(Gilbert Houngbo) 국제노동기구(ILO) 사무총장을 만나 '사람을 위한 AI 전환'(Human-centered AI transition) 방향에 대해 논의하고 "한국은 책임 있는 AI 활용과 노동시장 전환에 관한 국제적 논의에도 적극 기여해 나가고자 한다"며 이같이 밝혔다.

노동부와 ILO는 ▲사람 중심 AI 정책 추진방향 ▲노동존중 사회 실현을 위한 한국 정부의 정책방향 ▲한-ILO 협력사업 등 파트너십 강화 ▲ILO내 한국 역할 확대 및 위상 강화 방안 등에 대한 의견을 교환했다.

김민석 국무총리(왼쪽)가 2026년 3월 17일(현지시간) 스위스 제네바 ILO 본부에서 질베르 웅보(Gilbert F. Houngbo) ILO(국제노동기구) 사무총장과 만나 악수하며 기념촬영을 하고 있다. [사진=총리실] 2026.03.18 photo@newspim.com

김 장관은 "한국 정부는 디지털 혁신 역량과 제조·ICT(정보통신기술) 기반을 바탕으로 산업전환과 기술혁신을 추진해왔다"며 "이재명 정부는 '모든 일하는 사람의 노동권 보장'이라는 국정과제 아래 양질의 일자리 창출과 노동시장 포용성 강화를 추진하고 있다"고 밝혔다.

웅보 사무총장은 앞서 이날 글로벌 AI 허브 비전 선포식에도 참석했다. 그는 AI 시대 양질의 일자리와 사람 중심 전환을 위한 국제협력 필요성을 강조했다. 김 장관은 이에 한국이 지원하고 여러 국제기구가 함께하는 글로벌 AI 허브가 성공적으로 운영되기 위해 ILO의 적극적인 관심을 요청했다.

글로벌 AI 허브는 UN 등 국제기구 시스템 내 모든 AI 관련 활동이나 프로젝트를 한눈으로 확인할 수 있는 중앙 집중식 정보 플랫폼이다. 국제노동기구(ILO), 세계식량계획(WFP) 등 다양한 UN 산하 기구의 AI 기반 프로젝트 내용을 공유한다는 구상이다. 노동부에 따르면 ILO는 글로벌 AI 허브 협력 차원에서 한국과 양질의 일자리 확산·창출을 위한 프로젝트 및 정책연구를 진행할 예정이다.

김영훈 고용노동부 장관 [사진=뉴스핌DB]

앞서 김민석 국무총리는 미국 뉴욕과 스위스 제네바 등을 찾아 AI 허브 유치를 추진해 왔다. 한국은 지난 3월 ILO 외에도 세계보건기구(WHO)·유엔개발계획(UNDP)·국제전기통신연합(ITU)·세계식량계획(WFP)·국제이주기구(IOM)와 함께 글로벌 AI 허브 협력의향서 서명을 마쳤다.

당시 김 총리는 "글로벌 AI 허브는 '모두를 위한 AI'(AI for All) 비전 아래 AI 기술의 발전, AI 교육, 규범과 윤리 구축, 나아가 AI로부터의 편익을 중·저소득 국가를 포함한 세계인과 공유하기 위한 플랫폼으로 구상하고 있다"고 설명했다.

웅보 ILO 사무총장이 우리나라 노동부를 찾은 것은 2022년 10월 취임 이후 처음이다. 그는 오는 22일까지 대통령 면담, 노동계 및 경영계 대표 면담 등을 이어간다는 계획이다. 오는 22일에는 서울고용센터를 찾아 AI를 활용한 한국 고용노동 행정혁신 사례를 살피고 AI 면접 등 디지털 기반 고용서비스를 직접 체험할 예정이다.

한편 한국도 다음 달 스위스 제네바에서 열리는 ILO 114차 총회에 참석한다. 114차 총회는 플랫폼 노동 보호를 위한 국제노동기준 제정 등을 중심으로 진행될 예정이다. 협약 관련 한국 입장에 대해 노동부 관계자는 "협약 및 권고 채택은 합의가 됐다"면서도 "회원국과 각국 노사가 모여 (협약의 구체적 내용에 대해) 논의하는 자리가 있을 것"이라고 말했다.

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