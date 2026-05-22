노사정, AI 노사상생 위원회 발족…산업 변화 대응 논의 착수

22일 AI 노사상생 위원회 발족…1차 회의 개최

AI 도입 따른 현장 쟁점 살피고 지원 방향 모색

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 산업 현장의 인공지능(AI) 도입·활용 속도가 점차 빨라지면서 노동시장 충격 대응방안 마련이 시급하다는 우려가 나온다. 노사정은 'AI 전환에 따른 노사상생 위원회'(AI 노사상생 위원회)를 꾸려 AI 도입 실태를 확인하고, 향후 직무변화 대응 방안·AI 전환 지원체계 구축 방향 등을 논의할 방침이다.

경제사회노동위원회는 22일 오전 서울 종로구 경사노위 7층 대회의실에서 AI 노사상생 위원회를 발족하고 제1차 전체회의를 열었다.

AI 노사상생 위원회는 AI 확산에 따라 산업현장과 노동시장 전반의 변화 및 대응 과제를 노사정이 함께 논의하기 위해 마련됐다. 위원회는 앞으로 1년간 AI 도입·활용 과정에서 제기되는 다양한 현장의 쟁점을 살펴보고, 디지털 전환 과정에서의 노사 대응방안과 지원체계 구축 방향을 모색할 예정이다.

위원장은 황덕순 전 한국노동연구원 원장이 맡았다. 이밖에도 노동계 위원 3명, 경영계 위원 3명, 정부 위원 4명, 공익위원 6명 총 17명이 참여한다. 위원회 운영 기간은 발족일로부터 1년으로, 2027년 5월 21일까지다.

[AI 이미지=양가희 기자]

향후 위원회 논의는 ▲AI 도입 및 활용의 영향과 실태 ▲노사 상생 AI 활용 및 직무변화 대응 방안 ▲AI 데이터 수집·활용 수용성 제고방안 ▲AI 전환 지원체계 구축 등을 중심으로 이뤄질 예정이다. 특히 산업현장의 AI 도입·활용 실태를 확인하고, 현장방문·전문가 발제 등을 통해 실태에 기반한 현장감 있는 논의를 진행한다는 구상이다. 세부 주제는 위원회 논의를 통해 구체화한다.

이날 제1차 전체회의를 겸한 발족식에서는 위원회 발족 및 운영 취지를 공유하고, 논의 의제와 향후 일정 등 운영계획 등이 공유됐다. 권오성 연세대 법학전문대학원 교수는 경사노위가 지난해 운영한 AI와 노동 연구회 녹서 주요 내용을 전했다. 이경희 한국노동연구원 선임연구위원은 산업현장 AI 도입 실태 등을 주제로 발제와 토의를 진행했다.

경사노위는 AI 노사상생 위원회의 발제·토론 및 현장 의견을 기반으로 AI 전환에 따른 산업·노동 변화 노사 대응방안과 지원체계 구축 방향을 구체화해 나갈 계획이다.

김지형 경사노위 위원장은 "AI 전환은 새로운 기회를 만들어내는 동시에 일자리 구조 변화와 제도적 대응이라는 과제를 동반한다. AI시대의 새로운 기술과 노동분야의 일자리 구조 변화를 어떻게 함께 결정하고, 감당할 것인가가 중요하다"며 "AI 전환에 따른 노사상생 위원회에서 노동계와 경영계, 정부와 전문가가 함께 참여하는 사회적 대화를 통해 기술 발전과 노동이 조화를 이루는 방안이 심도 있게 논의되기를 기대한다"고 밝혔다.

황덕순 AI 노사상생 위원회 위원장은 "AI 기술이 아니라 AI 기술을 우리 사회가 어떻게 받아들이고 이용할 것인지에 따라 일자리의 미래가 달라질 것"이라며 "노사가 상생하는 방향으로 직무와 일자리의 변화에 대응하고 교육훈련을 위한 노사정의 실효성이 있는 노력이 뒷받침돼야 할 것"이라고 말했다.

황 위원장은 이어 "추상적인 찬반 논의에 머물지 않고 AI가 산업현장에서 어떻게 도입되고 활용되고 있는지, 노동자와 기업이 어떤 변화를 겪고 있는지, 어떤 제도적 보완방안이 필요한지 살펴보는 데서 출발하겠다"고 강조했다.

sheep@newspim.com