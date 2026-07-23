[기고] 미국 401K 연금과 한국의 연금제도

최근 한 언론 기사를 통해 미국 코스트코에서 40년 가까이 계산원으로 근무한 직원의 퇴직연금 계좌에 100만 달러(약 15억원)가 넘는 돈이 쌓인 사실이 알려졌다. 월스트리트저널(WSJ)이 미국 애리조나주 투손의 코스트코 매장에서 근무하는 계산원 토니 바자르(60) 씨의 사연을 소개한 것을 한 국내 신문에서 인용·보도한 것이다. 바자르 씨의 확정기여형 퇴직연금 계좌는 본인이 장기간 납입한 돈과 회사 지원금, 그리고 투자 수익 등이 합쳐진 퇴직연금 자산이다.

미국의 확정기여형 퇴직연금제도는 401K라고도 불리는데, 미국의 '근로자 퇴직소득보장법' 401조 K항에 규정되어 있어서 그렇게 불린다. 바자르 씨가 '연금 백만장자'가 된 건 401K의 높은 운용 수익률 덕분이다. 미국 노동부에 따르면 401K의 운용 수익률은 20년간(2001년~2020년) 연평균 8.6%였고, 최근 5년간(2019~2023)은 10.12%를 기록했다. 같은 기간 우리나라 퇴직연금의 평균 운용 수익률이 각각 2.3%, 2.42%인 것과 비교하면 4배 또는 5배 정도 차이가 난다. 401K 덕분에 미국에는 바자르 씨처럼 '연금 백만장자'가 많다는 사실이 이제는 우리나라에서도 뉴스거리가 아니다.

장재혁 전 국민연금공단 기획이사 [사진=국민연금공단]

그런데 과연 우리나라에서는 앞으로 '연금 백만장자'가 나오는 것이 실현 불가능한 일일까? 필자가 현재 20세인 대학생 청년을 예로 들고 우리 연금제도인 국민연금과 퇴직연금을 이용할 경우 어느 정도 금액의 연금 자산을 확보할 수 있는지 한번 계산해 봤다.

먼저 국민연금이다. 30세에 직장에 취업한다고 하고 20세부터 10년간은 국민연금 '임의가입제도'를 활용한다고 가정했다. 국민연금 전체 가입기간을 60세까지 40년으로 잡고 생애 평균 월 소득금액은 400만원, 그리고 국민연금 수령 기간은 65세부터 90세까지 총 25년으로 설정했다. 현재 평균 수명은 85세 정도이지만, 20세 청년이 나중에 노인이 되었을 때는 90세 정도로 올라갈 것이다.

이 경우 국민연금 총 납입 금액은 2억4960만원(편의상 보험료율 13%로 설정)이다. 현재 보험료율은 9.5%이고 2033년까지 13%로 단계적으로 인상된다. 받는 연금 총액은 6억5982만원이 나온다(매년 물가상승에 따른 연평균 연금 인상 2% 반영). 내는 돈 대비 약 2.6배에 이르는 금액이다.

혹자는 그래봤자 국민연금이 고갈되면 무슨 소용이냐고 말한다. 그러나 지난해 국민연금 개혁 성공에 이어 최근 국민연금의 높은 기금운용 수익률 덕분에 이제 국민연금 기금 고갈에 대한 걱정은 접어 두어도 될 정도로 안정화되었다고 보는 것이 맞다. 작년 운용 수익률이 무려 18.82%이고, 1988년부터 지난해 말까지 37년간의 연평균 수익률이 8.08%에 이른다. 현재 20세 청년이라면 기금고갈에 대한 괜한 걱정은 정부와 정치권에 맡겨 두고, 자신은 자산에 최대한 유리한 방법을 모색하는 것이 보다 현명하지 않을까?

다음은 퇴직연금이다. 1년에 1개월 치 월급을 의무적으로 적립하도록 되어 있으므로 이를 월 보험료율 개념으로 환산하면 8.33%에 해당된다. 30년간 직장생활을 하면서 이를 확정기여형으로 운용하면 총 납입금액은 1억1995만원이고, 퇴직연금 운용 수익률을 3%로 계산하면 60세 퇴직 시 총 1억9361만원을 손에 쥘 수 있다.

만일 퇴직연금 가입기간을 40년으로 10년 더 늘리고 운용 수익률도 연평균 7%까지 높일 수만 있다면 총 납입금액도 1억5994만원으로 늘지만 받는 퇴직연금 총액은 무려 8억6961만원까지 커진다. '복리효과'가 이렇게 무섭다. 물론 이는 현실적으로 쉽지 않은 일이다. 정부에서 퇴직연금 중도 인출을 최대한 억제하고 기금 운용도 통합하여 거대기금으로 키운 후 운용 수익률을 높이려는 이유도 여기에 있다.

국민연금과 퇴직연금을 잘 활용하면, 최소 8억5343만원(국민연금 6억5982만원+퇴직연금 1억9361만원)에서 최대 15억2943만원(국민연금 6억5982만원+퇴직연금 8억6961만원)까지 확보할 수 있다. 그런데 만일 후자의 가정(퇴직연금 가입기간 40년 및 연평균 7% 운용 수익률)을 제외한다면, 20세 청년이 '연금 백만장자'가 되기 위한 다른 대안은 없을까?

가장 현실적인 방법은 '부부 직장 맞벌이'를 하는 것이다. 혼자서는 이루지 못할 일이지만 부부가 힘을 합치면 충분히 가능한 일이다. 요즘은 맞벌이가 대세이니 신혼 초부터 미래 노후 준비에 함께 머리를 맞대고 착실히 준비해야 한다.

다른 보충적인 방법도 몇 가지 더 소개한다. 우선 국민연금 '임의계속가입제도'를 활용하여 가입기간을 5년 더 늘리거나 '연기연금제도'를 활용하여 국민연금 수령 금액을 최대한으로 키우는 것이다. 특히 '연기연금 제도'는 연금 수령을 1년 늦출 때마다 연 7.2%씩 최대 5년간 36%를 증액할 수 있다.

또 다른 마지막 방법으로는 '개인연금저축'을 활용하는 것이다. 국민연금이 1층, 퇴직연금이 2층이라면 개인연금저축은 3층의 연금제도에 해당된다. 정부도 국민이 3층 연금체계를 최대한 활용할 수 있도록 세제상 파격적 지원을 아끼지 않고 있다. 직장인에게 '13월의 월급'으로 불리는 연말정산 환급 시 개인연금저축 가입 부분은 최대 900만원 불입 금액에 대해 148만5000원을 돌려준다.

투자 광풍의 시대인 것 같다. 부동산에 영끌하더니 이제는 레버리지 ETF 상품에 빚까지 끌어다 쓴다. 그러나 이럴 때일수록 투자의 기본을 다져 놓아야 한다. 위험한 투자를 하지 말라는 말이 아니다. 원래 젊었을 때에는 주식 비중을 높여 공격적으로 자산을 불리고, 은퇴 시기가 임박할 때에는 채권과 현금 비중을 높이는 법이다. 이를 활용한 것이 TDF(Target Date Fund)의 '글라이드 패스(Glide Path)' 전략이다.

무엇보다 중요한 것은 투자의 기본 중 기본인 '확실한 안전 자산'을 확보하면서 투자의 세계에 뛰어드는 것이다. 특히 국민연금은 가장 안전하면서도 가장 수익성이 높은, 어떤 민간 금융상품과도 비교할 수 없는 최고의 노후 대비 방법이다. 대한민국의 20세 청년은 국민연금과 퇴직연금, 그리고 개인연금저축을 잘 활용하면 '연금 백만장자'가 될 수 있다.

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