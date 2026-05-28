노동부, 산업전환 고용안정 기본계획 발표 앞두고 막바지 논의 돌입

AI 핵심 요약beta
- 고용노동부가 28일 산업전환 고용안정 기본계획 논의를 진행했다
- 노동부는 GX·AX 전환 대응 위해 노사 추천 4명을 위원으로 추가 위촉했다
- 위원회는 주 1회 이상 회의를 이어가며 각 현장 목소리를 반영한 기본계획을 마련할 예정이다
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 고용노동부가 다음 달 산업전환 고용안정 기본계획 발표를 앞두고 막바지 논의에 돌입했다.
노동부는 28일 산업전환고용안정전문위원회를 열고 노동계와 경영계, 전문가와 함께 산업전환 고용안정 기본계획에 대한 의견을 나눴다고 밝혔다.
다음 달 말 발표될 산업전환 고용안정 기본계획은 지난해 말부터 운영된 산업전환 전문가 포럼 논의에 기초해 마련됐다.
노동부는 석탄화력발전뿐 아니라 녹색전환(GX)과 인공지능 전환(AX)에 따른 현장의 의견을 폭넓게 수렴하기 위해 노사 단체의 추천을 받아 4명의 노사 위원을 추가로 위촉했다.
위원회는 주 1회 이상 회의를 열고 기본계획 발표 전까지 충분한 논의를 이어갈 예정이다.
임영미 노동부 고용정책실장은 "지금은 일하는 모두의 인공지능(AI), 노동 있는 산업대전환을 위한 준비에 만전을 기해야 할 시점"이라며 "기본계획은 산업전환을 겪는 노사·지역·세대 등 다양한 현장 주체의 목소리를 빠짐없이 경청하고 함께 만들어 갈 예정"이라고 밝혔다.
sheep@newspim.com