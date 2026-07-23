[오늘의 정치일정] 7월 23일(목)

AI 핵심 요약beta
- 대통령은 23일 부동산정책 국민 대토론회를 열었다
- 여야는 국회에서 본회의와 최고위원회의 등 당 일정 소화를 예고했다
- 외교·통일·보훈 부처 장관들은 포럼·간담회·봉사활동 등 대외 일정에 나선다
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[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
10:00 부동산정책 국민 대토론회
<외교부>
-장관
필리핀 출장(아세안 관련 외교장관회의)
-1차관
09:30 2026 동아시아협력포럼
15:00 태국 부장관 면담
-2차관
16:00 제58차 국제개발협력위원회
<통일부>
-장관
10:00 북한학 전공자 초청 간담회 (남북회담본부 대회의실)
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
10:00 묘역 정화 봉사활동 (국립대전현충원)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:30 정책조정회의(국회 본관 원내대표회의실)
14:20 의원총회(국회 본관 246호)
15:00 본회의(국회 본회의장)
17:30 당대표·최고위원 선출을 위한 예비경선 결과발표(국회 의원회관 대회의실)
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
10:00 의원총회(국회 예결위회의장)
13:30 최수진 의원 주최 <"국민은 고통받고 있다"- 국민을 위한 결단>(국회 본관 앞 잔디밭)
14:00 국민의힘-선거관리위원회 공무원노동조합 간담회(국회 본관 228호)
15:00 본회의(국회 본회의장)
19:00 경기도 시민운동 현장 방문(포은아트홀 광장 / 경기 용인시 수지구 포은대로 499)
-정점식 원내대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
10:00 의원총회(국회 예결위회의장)
13:30 최수진 의원 주최 <"국민은 고통받고 있다"- 국민을 위한 결단>(국회 본관 앞 잔디밭)
13:30 이만희·김미애 의원 주최 <국민 참정권 침해 방지를 위한 선관위 구조개혁 정책 토론회>(국회 의원회관 제7간담회의실)
14:00 조배숙·김미애·백종헌·안상훈·서명옥·한지아 의원 주최 <'이재명 정부의 낙태약물 무법적 허용의 문제점' 긴급 학술세미나>(국회 의원회관 제9간담회의실)
15:00 본회의(국회 본회의장)
-정희용 사무총장
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
10:00 의원총회(국회 예결위회의장)
14:00 국민의힘-선거관리위원회공무원 노동조합 간담회(국회 본관 228호)
15:00 본회의(국회 본회의장)
19:00 경기도 시민운동 현장 방문(포은아트홀 광장/경기 용인시 수지구 포은대로 499)
<개혁신당>
-이준석 당대표
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
-천하람 원내대표
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
14:00 한국청년입법정책학회 주최 제5회 2026년 국회의원실 실무수습 프로그램 발대식(국회의원회관 제3세미나실)
18:00 YTN-R 이동형의 정면승부 출연
-이주영 정책위의장
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실(국회 본관 170호)
<조국혁신당>
-김준형 당대표 권한대행 및 원내대표
09:30 최고위원회(당회의실: 본관 224호)
0:00 법제사법위원회 위원장 면담(본관 409호)
3:40 진보개혁 4당 검찰개혁 촉구 관련 기자회견(소통관 기자회견장)
15:00 본회의