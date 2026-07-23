자체 결제 시스템 강화...크래프톤, 네온 커머스에 전략적 투자 완료

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

글로벌 결제 시스템 구축 본격화

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 크래프톤이 글로벌 게임 커머스 인프라 기업 네온 커머스에 전략적 투자를 완료했다.

이번 투자는 자체 결제 시스템 구축을 본격화하고 글로벌 결제 역량을 강화하기 위한 것이다. 글로벌 이용자와의 접점을 확대하고 이용자 중심의 서비스 생태계를 강화할 계획이다.

크래프톤 CI. [사진= 크래프톤]

네온 커머스는 게임 퍼블리셔가 이용자 대상 생태계를 구축하고 운영·확장할 수 있도록 지원한다. 다양한 결제 수단을 하나로 연결하는 결제 시스템과 국가별 세금 및 규제 대응, 게임사가 직접 운영하는 온라인 상점 구축 등을 통합 지원한다.

이를 통해 이용자에게는 편리한 구매 경험을 제공하고 게임사에는 이용자와의 직접 접점을 확대할 수 있는 기반을 마련해준다.

크래프톤은 네온과의 협력을 바탕으로 결제 서비스 역량을 내재화하고 글로벌 이용자에게 안정적이고 편리한 구매 경험을 제공할 방침이다.

자체 결제 서비스를 기반으로 결제 편의성을 높이는 한편 이용자에게 다양한 혜택과 서비스를 직접 제공할 수 있는 환경을 마련해 나갈 예정이다.

토마스 고 크래프톤 퍼블리싱 플랫폼 본부장은 "이번 투자는 글로벌 이용자와 직접 연결되는 서비스 기반을 강화하기 위한 중요한 출발점"이라며 "네온이 제공하는 게임 커머스 인프라를 기반으로 더 나은 구매 경험과 혜택을 제공하고 이용자 중심의 서비스 생태계를 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

크리스 포트 네온 커머스 대표는 "네온 커머스는 게임사가 이용자 직접 판매 비즈니스를 운영하기 위해 필요한 확장성과 유연성을 제공하는 데 집중해 왔다"며 "크래프톤과 함께 만들어갈 게임 커머스 인프라는 향후 게임 업계 전반의 새로운 기준이 될 것"이라고 전했다.

origin@newspim.com