한컴, 한수원에 '한컴어시스턴트' 공급

AI 핵심 요약beta
- 한컴이 23일 한수원에 AI 문서작성 솔루션을 공급했다
- 한컴어시스턴트는 원전 지식 기반으로 보고서 작성과 요약을 지원했다
- 폐쇄망에서 운영돼 보안성을 강화했고 한컴은 공공·민간 AI 전환 사업을 확대했다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 한컴이 한국수력원자력에 인공지능(AI) 문서작성 솔루션 '한컴어시스턴트'를 공급한다. 한수원의 자체 생성형 AI 플랫폼 '하이누리'와 연계해 원전 분야의 업무 혁신을 지원하는 것이다.
한컴어시스턴트는 원전 운영, 발전, 건설, 안전 분야의 내부 지식 데이터를 기반으로 문서를 작성한다. 임직원은 자연어 명령만으로 필요한 정보를 검색하고 보고서 초안을 생성하거나 문장을 교정하고 문서를 요약할 수 있다. 데이터 연계를 통한 문서 작성과 표준 템플릿 적용도 지원한다.
특히 한컴어시스턴트는 한수원의 폐쇄망 환경에서 운영된다. 외부망과 분리된 환경에서도 생성형 AI를 안전하게 활용할 수 있도록 설계해 원전 데이터의 보안성과 데이터 주권을 확보했다.
이는 높은 보안 환경의 원전 산업에서 자체 생성형 AI 플랫폼과 상용 AI 솔루션을 연계해 실제 업무에 적용한 사례다. 임직원들은 수만 페이지에 이르는 원전 정비 지침서와 사규, 안전 자료 등을 일일이 확인하지 않고도 필요한 정보를 빠르게 활용할 수 있다.
한컴은 최근 공공기관과 민간 기업을 대상으로 AI 전환 사업을 확대하고 있다. 올해 초 국회 빅데이터 플랫폼 1단계 사업을 수주했으며 BGF그룹 AI 지식 검색 시스템 구축과 한국서부발전 생성형 AI 사업에 이어 이번 한수원 사업을 수행 중이다.
김연수 한컴 대표는 "국가 핵심 산업인 원전 분야에서 생성형 AI를 안전하게 활용할 수 있는 최적의 환경을 구축했다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 다양한 산업 분야 기업들을 대상으로 생성형 AI를 안전하고 효율적으로 활용할 수 있도록 지원하고 글로벌 소버린 에이전틱 OS 기업으로 국내외 사업을 확대해 나가겠다"고 말했다.
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