오리엔트바이오, 계열사 갤럭시가 151만주 장내 매수

AI 핵심 요약beta
- 오리엔트바이오 계열사 갤럭시가 23일 지분 2.6%를 매수했다
- 오리엔트제니아에 이어 최대주주 오리엔트도 300만주 추가 매수에 나선다
- 오리엔트바이오는 영장류 비임상시험 독점사업권 등으로 수익성 중심 성장에 속도를 내고 있다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 바이오 인프라 전문기업 오리엔트바이오의 계열사 갤럭시가 오리엔트바이오 주식 약 151만주를 매수해 지분 2.6%를 확보했다고 23일 밝혔다.
갤럭시의 지분 취득은 오리엔트바이오 주가가 저평가됐다는 판단에 따른 것이다. 앞서 관계사 오리엔트제니아도 지난 6월부터 이달 초까지 오리엔트바이오 주식 약 88만주를 취득했다.
회사에 따르면 최대주주인 오리엔트도 지분 확대에 나선다. 다음달 10일부터 1개월간 오리엔트바이오 주식 300만주를 매수할 계획이다.
오리엔트바이오는 수익성 위주 경영과 성장동력 확보에 나서고 있다. 최근 관계회사 오리엔트캄과 영장류 비임상시험 독점사업권 계약을 체결했다. 연구용 영장류 공급부터 시험 수행, 품질보증, 데이터 분석까지 연계하는 사업체계를 마련한 것이다.
오리엔트바이오 관계자는 "최대주주와 관계사의 잇따른 지분 확대는 책임경영과 주주가치 제고 의지를 시장에 보여주는 과정"이라며 "실질적인 사업 성과를 창출해 주주 신뢰에 부응하겠다"고 말했다.
한편 오리엔트바이오는 캄보디아 현지 영장류 사육·생산 인프라와 비임상시험 시설을 통해 안정적인 연구용 영장류 공급망을 보유하고 있다.
nylee54@newspim.com