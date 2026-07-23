두산밥캣, 2분기 영업익 43%↑…관세 환급 효과

AI 핵심 요약beta
- 두산밥캣은 23일 2분기 매출·영업이익을 공시했다
- 미 관세 환급·가격 인상으로 영업이익 42.9% 늘었다
- 북미·유럽은 성장했으나 아태·라틴은 8% 감소했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 두산밥캣이 미국 관세 환급 효과와 가격 인상에 힘입어 2분기 영업이익이 40% 넘게 증가했다.
두산밥캣은 23일 잠정 실적 공시를 통해 올해 2분기 연결기준 매출 2조4479억원, 영업이익 2917억원을 기록했다고 밝혔다.
매출은 전년 동기보다 11.2% 증가했다. 시스템 점검으로 일부 출하가 이연됐지만 제품 가격 인상 효과가 반영됐다.
영업이익은 미국 관세 환급 효과에 힘입어 지난해 같은 기간보다 42.9% 늘었다. 영업이익률은 11.9%를 기록했다. 순이익도 영업이익 증가와 금융비용 감소 영향으로 63.9% 증가했다.
달러 기준으로는 매출 16억3000만달러, 영업이익 1억9500만달러를 기록해 각각 전년 대비 4%, 34% 증가했다.
제품별로는 소형 장비와 산업차량 매출이 각각 4%, 2% 늘었고, 유압부품 계열사 두산모트롤은 국내외 판매 증가에 힘입어 매출이 40% 성장했다.
지역별로는 북미 매출이 가격 정책과 지게차 판매 증가로 3% 늘었고, 유럽·중동·아프리카는 소형 장비 수요 회복과 환율 효과로 10% 증가했다. 반면 아시아·라틴아메리카·오세아니아는 지게차 판매 부진 영향으로 8% 감소했다.
chanw@newspim.com