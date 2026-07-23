SKT, 로봇 데이터 국제표준 과제 채택

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ITU-T 회의서 '로봇 데이터 팩토리' 연동 구조 신규 과제로 선정

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK텔레콤이 피지컬 AI(인공지능) 분야 기술의 글로벌 표준화에 나선다.

SK텔레콤은 지난 14일부터 22일까지 스위스 제네바에서 열린 국제전기통신연합 전기통신표준화부문(ITU-T) 국제 표준화 회의에서 로봇 데이터 생산·활용 체계에 관한 신규 표준화 과제가 채택됐다고 23일 밝혔다.

SK텔레콤은 지난 14일부터 22일까지 스위스 제네바에서 열린 국제전기통신연합 전기통신표준화부문(ITU-T) 국제 표준화 회의에서 로봇 데이터 생산·활용 체계에 관한 신규 표준화 과제가 채택됐다고 23일 밝혔다. [사진= SK텔레콤]

채택된 과제는 휴머노이드 등 지능형 로봇의 AI 학습에 필요한 데이터를 체계적으로 생산·활용하기 위해 SKT가 제안한 '로봇 데이터 팩토리(Robot Data Factory, RDF) 연동 구조 및 방식'이다.

로봇 동작 데이터는 인공지능 학습의 기초 자료다. 그러나 로봇 기종과 탑재 소프트웨어마다 데이터 형식과 인터페이스가 달라 시스템 간 호환이 어려웠다.

로봇 산업 성장으로 물체를 집거나 옮기고 도구를 사용하는 법을 학습하는 데 필요한 대규모·고품질 동작 데이터 수요가 증가했지만 기관과 기업이 각각 다른 방식으로 데이터를 수집·관리해 충분한 규모와 일관된 품질을 확보하기 어려웠다.

SKT는 이번 표준화 과제에서 RDF 구조를 서비스, 로봇 모델·데이터, 인프라, 디바이스, 관리 등 5개 계층으로 구분했다.

각 계층의 역할과 계층 간 연동 규격을 수립해 서로 다른 로봇과 플랫폼에서도 각 기능을 쉽게 연결하고 교체, 확장할 수 있도록 할 계획이다.

SKT는 SK하이닉스와 협력해 제조 분야의 디지털 트윈 플랫폼을 구축해 왔으며 이를 바탕으로 로봇의 작업 데이터를 생성해 AI 학습에 활용하는 로봇 학습 플랫폼으로 영역을 확대하고 있다. 하반기 출시 예정인 디지털 트윈 기반 로봇 학습 플랫폼의 활용성을 강화할 방침이다.

ITU-T는 UN 전문기구인 국제전기통신연합의 전기통신표준화 부문으로, 정보통신 분야 국제표준을 개발한다. 190여 개 회원국의 1,000여 개 기관·기업·연구소 등이 참여하고 있다.

최동희 SKT AI전략기획실 실장은 "이번 신규 표준화 과제 채택으로 SKT가 피지컬 AI 분야에서 축적해 온 디지털 트윈, AI 역량을 통해 국제표준 논의를 선도할 기반을 마련했다"며 "앞으로도 로봇 학습 플랫폼과 AI 모델을 아우르는 기술 경쟁력을 기반으로 로보틱스 분야의 국제표준화를 지속 주도해 나가겠다"고 밝혔다.

origin@newspim.com