재경부 "원화 환율, 펀더멘털과 괴리…추가 절상 가능성"

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문지성 국제경제관리관, 런던·싱가포르서 투자설명회

블랙록·GIC·골드만삭스 등 참석…'글로벌 핵심 투자자 협의체' 가동 추진

[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 문지성 재정경제부 국제경제관리관이 "현재 원화 환율이 여전히 한국 경제의 펀더멘털과 괴리돼 있는 만큼 추가 절상 가능성이 있다"고 말했다.

재경부는 문 관리관이 지난 20일과 22일 각각 영국 런던과 싱가포르에서 한국경제 투자설명회(IR)를 열고 글로벌 금융기관에 한국 시장에 대한 적극적인 투자와 참여를 당부했다고 23일 밝혔다.

문 관리관은 "조선·반도체 등 수출기업의 현·선물환 매도 확대 등 외환수급 변화가 일시적 이벤트를 넘어 향후 지속될 수 있다"고도 평가했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 코스피가 전장 종가보다 165.65포인트(2.44%) 상승한 6963.35로, 코스닥은 전장 종가보다 12.42포인트(1.65%) 상승한 763.51로 거래가 시작된 가운데 23일 오전 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 9시경 기준 1476.6원에 거래되고 있다. 2026.07.23 khwphoto@newspim.com

핵심 투자자 중심의 라운드테이블 형식으로 열린 이번 설명회에는 런던에선 블랙록·아문디·피델리티·HSBC·JP모건·PIMCO 등 14개 기관이, 싱가포르에선 블랙록·GIC·골드만삭스·PIMCO·테마섹 등 12개 기관이 자리했다.

이 자리에서 문 관리관은 한국 경제의 견조한 성장 흐름을 설명하고 하반기 경제성장전략을 소개했다.

그는 올해 실질 국내총생산(GDP) 성장률이 5년 만에 가장 높은 3%를 기록하고, 명목 GDP도 약 30년 만에 가장 높은 12.3% 증가할 것으로 전망된다고 밝혔다.

이어 하반기 경제성장전략에서 제시한 '3·4·5 목표'(잠재성장률 3% 회복, 세계 4대 수출국 도약, 1인당 국민총소득 5만달러)를 소개하고, 이를 달성하기 위한 거시경제 안정, 공급망·에너지안보 강화, 성장동력 확충, 지역균형성장 및 구조개혁 등 정부의 정책 방향을 설명했다.

질의응답에서 투자자들은 한국 경제의 성장 전망과 함께 반도체 업황 개선에 따라 늘어난 세수 활용 방안, 반도체 호황의 지속 가능성, 주식시장 변동성 완화 계획, 원화 국제화 계획 등에 관심을 보였다.

중동 지역의 지정학적 불확실성 대응방향에 대해서는 에너지 수입 의존도가 높은 한국 경제의 특성을 감안해 핵심 품목의 국내 생산과 전략 비축을 확대하고, 해외 생산시설 투자와 장기 구매계약 등을 통해 공급망과 에너지 안보를 강화해나가겠다고 설명했다.

문 관리관은 런던 소재 등록외국금융기관(RFI)과 싱가포르 글로벌금융시장협회 외환부문(GFXD) 회원기관을 대상으로 외환분야 설명회도 별도로 열었다. 이 자리에서 그는 RFI 제도개선 등 외환시장 개혁 추진 현황과 원화를 해외에서도 자유롭게 보유·거래·조달할 수 있는 통화로 발전시키기 위한 원화 국제화 로드맵을 설명했다.

아울러 문 관리관은 외국인 투자자가 해외 소재 거래은행을 통해 원화를 편리하게 거래·보유·결제할 수 있도록 인프라를 구축하고, 민간 금융기관 중심의 유동성 공급과 시장 참여 확대를 위한 제도개선을 추진할 것이라고 밝혔다.

정부세종청사 재정경제부 전경. [사진=뉴스핌DB]

문 관리관은 이번 출장을 계기로 글로벌 투자자와 국내 유관기관이 참여하는 '글로벌 핵심 투자자 협의체'를 공식 가동할 계획이라고 밝혔다.

협의체는 재경부 국제경제관리관이 주재하고 금융위원회·한국은행·금융감독원·한국거래소·한국예탁결제원 등 관계기관과 글로벌 자산운용사·투자은행이 참여해, 정부가 해외 투자자에게 외환·자본시장 제도개선 사항을 설명하고 투자 과정의 애로사항을 검토·해소하는 상시 소통 채널로 운영될 예정이다.

문 관리관은 "앞으로 해외 투자자들이 거래현장에서 겪는 애로사항을 주기적으로 경청하고, 이번 출장에서 제기된 의견들을 관계기관과 면밀히 검토해 투자자와의 양방향 소통 체계를 정착시켜나가겠다"고 말했다.

hyun9@newspim.com