대림통상 "국민 10명 중 9명, 욕실 위생이 가족 건강 직결"

AI 핵심 요약beta
- 대림통상이 23일 가정 욕실 위생 인식 조사 결과를 발표했다
- 응답자들은 욕실 청소 편의성과 자동 세척 등 위생 기능을 최우선 기준으로 꼽았다
- 대림통상은 도비도스 비데·수전에 터치리스·자동 위생 기술을 적용해 스마트 욕실 제품을 강화했다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 대림통상이 실시한 가정 위생·욕실 환경 인식 조사에서 응답자의 90.8%가 욕실의 위생 상태가 가족 건강에 직접적인 영향을 미친다고 답했다고 23일 밝혔다.
회사에 따르면 욕실 기기 교체 시 가장 중요한 선택 기준으로는 '청소 편의성'이 52.8%로 가장 높았다. 이어 '제품의 내구성' 20.9%, '합리적인 가격' 15.7% 등이 뒤를 이었다.
차세대 욕실 기기에 필요한 기능으로는 '센서 및 자동 세척'이 46.5%로 가장 높은 응답을 얻었고, '스마트폰 원격 제어'가 19.3%를 기록했다. 욕실 관리 과정에서 가장 큰 불편 요소로는 '청소 및 위생 관리'를 꼽은 응답자가 40.6%였으며, 가정 내에서 관리가 가장 어려운 공간으로 '욕실'을 선택한 응답자는 44.5%였다.
대림통상은 이러한 소비자 요구에 맞춰 스마트 욕실 제품 경쟁력을 강화하고 있다. 55년간 축적한 수전금구·비데 제조 기술을 바탕으로 프리미엄 욕실 브랜드 '도비도스(Dobidos)' 주요 제품에 터치리스와 자동 위생 기술을 적용했다.
대표 제품인 '도비도스 업그레이드 방수 스마트 에코 비데(DB-A550)'는 고등급 방수 설계를 적용했으며, '프리미엄 비데 일체형 양변기(DB-9700 등)'는 이음새를 최소화해 오염물질이 쌓이기 어렵도록 설계했다. '도비도스 자동 센서 수전(FL800·FL406ES 등)'은 손을 대지 않고 출수가 가능해 위생성과 관리 편의성을 높였다.
대림통상 관계자는 "이번 조사 결과는 소비자들이 욕실 위생을 가족 건강과 직결되는 요소로 인식하고, 제품 선택에서도 위생성과 관리 편의성을 중요하게 고려하고 있음을 보여준다"며 "55년간 축적한 기술력과 센서 기반 위생 기술을 바탕으로 스마트 바스 라인업을 지속 확대해 보다 위생적이고 편리한 욕실 환경을 제공해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com