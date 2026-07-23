[컨콜] KB금융 "하반기 잔여 주주환원 1800억 유연하게 운용...ROE 연계 개편도 검토"

[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = KB금융그룹이 보통주자본(CET1) 비율 13.5% 초과 자본 중 7000억원 규모의 자사주 매입·소각을 결정한 데 이어, 남은 1800억원 수준의 잔여 잉여자본 환원에 대해 시기와 수단을 유연하게 가져가겠다고 밝혔다. 환율 불확실성과 주가순자산비율(PBR) 1배 도달에 따른 현금배당 및 자사주 비중 조절을 종합적으로 고려한다는 방침이다.

KB금융은 23일 상반기 경영실적 발표 컨퍼런스콜에서 "상반기 말 기준 CET1 비율 13.5%를 초과하는 잉여자본은 내년 결산 배당 전까지 주주들에게 모두 환원한다는 계획을 차질 없이 진행할 것"이라며 이같이 설명했다.

KB금융 측은 이번 7000억원 자사주 매입·소각 결의 후 남은 약 1800억원의 잔여 재원 집행과 관련해 두 가지 핵심 고려사항을 제시했다.

첫째는 연말 자본비율 관리 및 환율 변동성 대응이다. KB금융 관계자는 "4분기에는 계절적 요인으로 CET1 비율을 올리기가 어려운 상황인 만큼 3분기 자본비율 관리가 매우 중요하다"며 "이익 체력이 크게 강화됐으나 환율 등 매크로 변수의 불확실성이 여전히 남아있는 점을 고려해 집행 시기에 유연성을 가져가는 것이 적절하다"고 말했다.

둘째는 PBR 1배 도달에 따른 현금배당과 자사주 매입·소각 간 비중 조정이다. 회사는 "PBR이 1배 수준에 도달했기 때문에 현금배당과 자사주 매입·소각의 비중 조정이 필요하지 않나 생각한다"며 "하반기 연간 이익 윤곽이 드러나는 대로 그 규모에 맞춰 현금 배당 성향을 적절히 가져가는 방안을 검토 중"이라고 전했다.

자본비율 연계 주주환원 공식의 개편 가능성에 대해서도 구체적인 입장을 밝혔다. KB금융은 "기존에 공시한 자본비율 연계 주주환원 로직은 유지를 할 것"이라고 설명했다.

다만 "그룹의 ROE가 한 단계 레벨업되는 국면에 들어선 만큼, 주주환원 측면에서 ROE와 연계된 부분도 도움이 될 것으로 본다"며 "큰 틀을 흔들지 않는 선에서 ROE 연계 방안 등 개선 여지를 두고 고민하고 있다"고 덧붙였다.

[사진= KB금융그룹]

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