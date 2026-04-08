[프로농구] 김단비, 박지수 제치고 6라운드 MVP…개인 통산 18번째

AI 핵심 요약beta
- 우리은행 김단비가 8일 여프로농구 6라운드 MVP로 선정됐다.
- 기자단 투표 31표로 박지수를 제치고 평균 22.8점 등 1위 석권했다.
- KB 이채은은 기량발전상 받으며 상금 100만원을 수여받았다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 우리은행 '에이스' 김단비가 여자프로농구 정규리그의 마지막 페이지를 화려하게 장식했다.
한국여자농구연맹(WKBL)은 8일 김단비가 2025-2026 여자프로농구 정규리그 6라운드 최우수선수(MVP)로 선정됐다고 발표했다. 김단비는 기자단 투표에서 총 75표 중 31표를 획득해 26표를 얻은 박지수(청주 KB)를 5표 차로 따돌렸다.
김단비는 6라운드 5경기에서 평균 34분 55초를 소화하며 22.8점, 9.2리바운드, 5.2어시스트, 1.8스틸을 쓸어 담았다. 득점과 리바운드, 스틸 부문에서 모두 라운드 전체 1위를 석권하며 코트를 지배했다. 김단비는 개인 통산 18번째 라운드 MVP를 거머쥐며 이 부문 역대 1위 박지수(20회)를 턱밑까지 추격했다.
생애 최고의 한 해를 보내고 있는 이채은(KB)은 기량발전상(MIP)의 주인공이 됐다. WKBL 심판부와 경기 운영 요원 투표에서 36표 중 24표를 휩쓴 이채은은 6라운드 평균 8.2점, 3.6리바운드를 기록하며 팀의 활력소 역할을 톡톡히 해냈다. 개인 통산 두 번째 MIP 수상이다.
라운드 MVP 김단비에게는 상금 200만원이, MIP 이채은에게는 100만원의 상금이 수여된다.
psoq1337@newspim.com