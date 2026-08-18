현대해상 '마음한글', 다문화 아동 대상 직업체험 행사 개최

AI 핵심 요약beta
- 현대해상이 18일 다문화 아동 직업체험 행사를 열었다.
- 마음한글 참여 아동 100여 명이 키자니아서 체험했다.
- 현대해상은 진로·자신감 지원을 이어가겠다 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 현대해상이 다문화 아동 지원 사회공헌 프로그램인 '마음한글'을 통해 여름방학 맞이 직업체험 행사 '꿈을 만나는 특별한 하루'를 진행했다고 18일 밝혔다.
현대해상의 대표 사회공헌 활동인 '마음한글'은 안산, 천안, 아산, 울산 지역 대학생 멘토들이 주 2회 다문화 아동의 한글 학습과 정서적 성장을 돕는 프로그램이다. 이번 행사는 다문화 아동의 진로 탐색과 자신감 향상을 위해 마련되었으며, 지난 5일 키자니아 서울과 12일 키자니아 부산에서 각각 열려 100여 명의 아동이 참가했다.
참여 아동들은 소방관·의사·연구원 등 다양한 직업을 직접 체험하고 대학생 멘토와 조를 이뤄 이동하며 진로에 대한 이야기를 나누는 시간을 가졌다.
현대해상 관계자는 "아이들이 직업 경험을 통해 가능성을 발견하는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 마음한글을 통해 언어 교육과 함께 다양한 경험을 지속해서 지원하겠다"고 전했다.
eoyn2@newspim.com