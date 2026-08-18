우리금융, 동양생명·ABL생명 통합 공식화…내년 하반기 출범

AI 핵심 요약beta
- 우리금융그룹이 18일 동양생명·ABL생명 통합에 착수했다.
- 2027년 하반기 총자산 55조원 통합 생보사 출범을 추진했다.
- 보험 경쟁력 강화와 AI·요양사업 육성에 나섰다.
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AI·CSM 중심 경쟁력 강화
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 우리금융그룹이 동양생명과 ABL생명 통합을 공식화하며 보험부문 경쟁력 강화에 본격 나선다. 2027년 하반기 총자산 55조원 규모의 통합 생명보험사를 출범시켜 그룹의 핵심 성장축으로 육성한다는 전략이다.
우리금융그룹은 18일 동양생명과 ABL생명의 통합 작업에 착수한다고 밝혔다. 우리금융은 지난해 7월 양 보험사를 계열사로 편입한 데 이어 이달 11일 포괄적 주식교환을 통해 동양생명을 100% 완전자회사로 편입했다.
우리금융은 통합 보험사를 통해 보험시장 환경 변화에 대응하고 그룹 차원의 역량을 집중해 보험부문을 핵심 성장동력으로 키울 계획이다.
특히 안정적인 자본건전성(K-ICS 비율)을 확보하는 한편 미래 수익성의 핵심 지표인 계약서비스마진(CSM) 확대를 중심으로 경쟁력을 높여 시장을 선도한다는 방침이다.
이를 위해 양사의 상품과 영업 역량을 결합하고 AI 기반 영업지원 및 경영관리 프로세스를 구축해 시너지를 극대화할 예정이다. 또한 초고령화 시대에 맞춘 요양사업 등 미래 성장사업도 적극 육성해 고객 서비스를 강화한다.
한편 우리금융은 19일 임종룡 회장 주재로 동양생명과 ABL생명 임원·팀장급이 참석하는 그룹 CEO 타운홀미팅을 열어 통합 추진 방향과 비전을 공유할 예정이다.
peterbreak22@newspim.com