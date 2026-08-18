코인원, 브랜드 캠페인 본격화…주식 연계·AI 투자 서비스 강화

AI 핵심 요약beta
- 코인원이 18일 2026 브랜드 캠페인 메인 영상을 공개했다.
- 주식투자 바로가기와 AI 그리드 등 핵심 서비스를 내세웠다.
- 신규 가입자에게 비트코인 3만원 지급 이벤트도 진행했다.
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주식 연결·AI 그리드·커뮤니티 순차 소개
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 코인원이 2026 브랜드 캠페인을 본격 시작하며 주식투자 연계와 AI 기반 투자 서비스 등 차별화된 핵심 기능을 전면에 내세운다. 한국투자증권, OKX와 함께하는 '금융혁신연합' 메시지를 바탕으로 투자 플랫폼 경쟁력 강화에 나선다는 전략이다.
코인원은 18일 자사의 핵심 서비스를 소개하는 2026 브랜드 캠페인 메인 영상 시리즈를 공개했다고 밝혔다.
이번 캠페인은 앞서 공개한 '새로운 달', '돈의 이동' 등 티징 광고를 통해 신규 주주사인 한국투자증권과 OKX가 함께하는 '금융혁신연합'을 알린 데 이어, 코인원이 제공하는 차별화된 투자 서비스를 구체적으로 소개하는 데 초점을 맞췄다.
첫 번째 영상인 '주식 연결' 편에서는 '주식투자 바로가기' 서비스를 소개한다. 해당 서비스는 한국투자증권과의 협업을 통해 코인원 앱에서 한국투자증권 웹트레이딩서비스(WTS)로 즉시 이동할 수 있도록 구현했다. 가상자산과 주식을 함께 투자하는 이용자의 편의성을 높였다.
오는 9월부터 AI 기반 스마트 트레이딩 서비스인 'AI 그리드'와 국내 가상자산 거래소 가운데 유일하게 운영 중인 '커뮤니티' 서비스를 주제로 한 후속 영상도 순차적으로 공개할 예정이다.
캠페인 영상은 지상파와 케이블TV, 유튜브 등 주요 미디어 채널을 통해 송출되며, 서울 강남·강북·홍대입구·여의도 등 주요 지역 옥외 전광판에서도 만나볼 수 있다.
이와 함께 오는 31일까지 신규 가입 고객에게 3만원 상당의 비트코인을 지급하는 TV 광고 캠페인 기념 이벤트도 진행한다.
peterbreak22@newspim.com