KB국민은행, 김앤장과 '상속 금융 비즈니스' 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 14일 김앤장과 상속 협약을 맺었다
- 양측은 자산승계 법률자문과 교육을 함께 하기로 했다
- KB국민은행은 상속·증여 원스톱 서비스 확대에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB국민은행이 지난 14일 김앤장 법률사무소와 '상속 금융 비즈니스 상호협력 업무협약'을 체결했다고 18일 밝혔다.
KB국민은행 신관에서 열린 협약식에는 이윤석 KB국민은행 WM추진본부 상무와 김용대 김앤장 법률사무소 가사상속·기업승계센터장 등 양 기관 관계자들이 참석했다.
이번 업무협약은 상속 관련 고객 고민을 해결하고 KB골든라이프센터를 통해 서비스를 제공하고자 마련됐다. 양 기관은 종합자산승계 법률 자문과 상속세법 관련 교육 및 세미나 지원 등에서 협력하기로 했다.
향후 KB국민은행은 김앤장 법률사무소와 협업해 해외 자산 보유 고객 대상 상속 상담 및 비금융 분야 법률 자문 서비스 등을 제공할 예정이다.
KB국민은행 관계자는 "이번 협약을 통해 상속 솔업을 제공할 수 있게 됐다"며 "자산관리부터 상속·증여 설계, 법률 자문까지 이어지는 종합자산승계 원스톱 서비스를 제공하도록 노력하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com