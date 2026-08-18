신한금융, '제42회 신한동해오픈' 내달 개최...한·일 골프전 예고

AI 핵심 요약beta
- 신한금융그룹이 18일 신한동해오픈을 다음달 10일 개최한다고 밝혔다.
- 올해 대회는 인천 송도서 나흘간 열리며 총상금 15억원이다.
- KPGA·JGTO 공동주관으로 김성현 등 선수들이 출전한다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한금융그룹이 다음달 10일부터 13일까지 나흘간 인천 송도 잭 니클라우스 골프클럽 코리아에서 '제42회 신한동해오픈'을 개최한다고 18일 밝혔다.
신한동해오픈은 1981년 재일교포 골프인들이 모국 골프 발전과 우수 선수 육성을 위해 창설한 대회다. 단일 기업이 후원하는 프로골프대회 중 최장수 대회로, 총상금은 15억원이다.
올해 대회부터는 한국프로골프(KPGA) 투어와 일본프로골프(JGTO) 투어의 공동주관 체제로 운영된다.
아시안게임을 앞두고 열리는 이번 대회에는 ▲김성현 ▲문도엽 ▲히가 가즈키를 비롯해 KPGA 투어 통산 5승을 기록 중인 장유빈, LIV골프에서 활동 중인 송영한·이태훈 등이 출전한다.
아울러 지난달 열린 '제3회 신한동해 남자아마추어골프선수권대회' 우승자인 정의석(천안중앙방통고3)도 아마추어 대표로 참가한다.
진옥동 신한금융 회장은 "신한동해오픈은 대한민국 골프 발전과 함께 성장해 온 대표적 대회"라며 "아시안게임을 앞두고 열리는 이번 대회가 양국 골프 교류의 계기가 되길 기대한다"고 전했다.
eoyn2@newspim.com