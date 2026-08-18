케이뱅크, 'ONE 체크카드 보노보노 에디션' 5만장 한정 출시

AI 핵심 요약beta
- 케이뱅크가 18일 보노보노 협업 체크카드 5만 장을 출시했다.
- 보노보노·포로리·너부리 등 4종 디자인 중 선택 발급한다.
- 발급 고객엔 스티커 팩을 주며 수수료는 면제하거나 3000원이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 케이뱅크가 캐릭터 보노보노와 협업한 'ONE 체크카드 보노보노 에디션'을 5만 장 한정 출시했다고 18일 밝혔다.
올해 40주년을 맞이한 보노보노는 원작과 애니메이션을 통해 연령대를 아우르는 팬층을 보유하고 있다.
이번 '보노보노 에디션'은 보노보노와 포로리, 너부리 등 주요 캐릭터를 카드 디자인에 적용했다. 디자인은 보노보노의 얼굴을 확대한 '관상', 물에 떠 있는 모습을 담은 '물멍', 캐릭터의 뒷모습을 담은 '뒤태', 숨겨진 캐릭터를 찾는 '숨은그림' 등 총 4종으로 출시됐다. 이용자는 4종 중 하나를 선택해 발급받을 수 있다.
카드 출시를 기념해 발급 고객 전원에게 리무버블 스티커 5장이 포함된 스티커 팩을 증정하는 이벤트도 진행한다. 스티커 팩은 총 3종 중 1종이 무작위로 지급된다.
한정판 카드는 신규 및 기존 고객 모두 신청할 수 있다. 최초 발급 시 발급 수수료는 면제되며 기존 카드 보유 고객은 재발급 수수료 3000원에 신청 가능하다.
ONE 체크카드는 전월 실적 조건과 연회비 없이 캐시백 혜택을 선택할 수 있는 케이뱅크의 대표 상품으로, 카드 비교 플랫폼 '카드고릴라'에서 지난해와 올해 상반기 인기 체크카드 1위로 집계됐다.
케이뱅크 관계자는 "전 연령대에서 사랑받아 온 보노보노 캐릭터를 활용해 한정판 디자인을 구성했다"며 "향후에도 소장 가치와 재미 요소를 갖춘 상품과 서비스를 지속적으로 도입하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com