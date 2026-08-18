토스, 홈페이지 전면 개편…뉴스룸 신설

AI 핵심 요약beta
- 토스가 18일 공식 홈페이지를 전면 개편했다.
- 슈퍼앱 경험과 브랜드 비전을 한눈에 담았다.
- 공식 뉴스룸도 신설해 기업 소식을 통합했다.
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[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 토스가 공식 홈페이지를 전면 개편하며 슈퍼앱 전략과 브랜드 비전을 한눈에 보여주는 디지털 플랫폼으로 새 단장했다. 간편송금에서 출발해 금융을 넘어 일상과 글로벌 서비스로 확장해 온 여정을 하나의 이야기로 구성하고, 뉴스룸도 새롭게 열었다.
토스 운영사 비바리퍼블리카는 18일 공식 홈페이지를 전면 개편했다고 밝혔다.
이번 개편은 송금을 시작으로 주식, 쇼핑, 앱인토스 등 다양한 서비스를 하나의 앱에서 제공하는 슈퍼앱 토스의 경험을 홈페이지에서도 자연스럽게 전달하기 위해 마련됐다.
'금융부터 일상까지, 마침내 토스 하나로'라는 메시지를 중심으로 메인 화면부터 서비스 소개, 회사 소개까지 70여 개 페이지를 전면 재구성했다.
새 홈페이지는 단순히 기능을 나열하는 대신 스크롤만으로 토스의 지난 10년과 앞으로의 비전을 경험할 수 있도록 설계한 것이 특징이다.
메인 화면에서는 실제 앱 화면을 활용해 주요 서비스가 시간의 흐름에 따라 이어지고, 이후 미래 비전을 보여주는 장면으로 자연스럽게 연결된다.
인트로 영상에는 AI 기술을 활용했으며, 카메라 이동이 중요한 장면은 3D 기술로 구현해 하나의 자연스러운 영상 흐름을 완성했다.
토스는 이번 개편을 통해 개별 서비스 중심이었던 기존 홈페이지에서 벗어나 금융을 넘어 일상과 글로벌 시장으로 확장하는 기업의 방향성을 하나의 맥락으로 전달하는 데 집중했다.
메인 화면에는 대형 이미지와 영상, 실제 앱 화면을 배치해 서비스 확장 과정을 시각적으로 보여주고, 서비스·회사소개·뉴스룸 등 주요 메뉴는 상단에 배치해 이용 편의성을 높였다. 하위 페이지는 정보 전달에 초점을 맞춘 가독성 높은 레이아웃을 적용했다.
토스는 글로벌 이용자를 위한 영문 홈페이지도 순차적으로 공개할 계획이다.
이번 개편과 함께 공식 뉴스룸도 신설했다. 그동안 콘텐츠 채널 '토스피드'를 통해 제공하던 보도자료와 기업 소식을 별도 뉴스룸으로 통합해 이용자와 관계자들이 보다 쉽게 확인할 수 있도록 했다.
peterbreak22@newspim.com