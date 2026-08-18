카카오뱅크, 체크카드 누적 결제액 154조원 돌파…지급결제 사업 확대

AI 핵심 요약beta
- 카카오뱅크가 18일 누적 결제액 154조8997억원을 기록했다.
- 체크카드 이용 고객은 수신 잔액과 앱 방문이 더 높았다.
- 해외·생활결제 확대하고 새 카드도 출시할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 카카오뱅크가 2017년 7월 체크카드 출시 이후 올해 상반기까지 누적 결제액이 154조 8997억원을 기록했다고 18일 밝혔다.
카카오뱅크의 지급결제 서비스는 '프렌즈 체크카드'를 시작으로 ▲모임 ▲개인사업자 ▲정부지원금 ▲해외 결제 등으로 범위를 넓혀왔다. 카카오뱅크는 지급결제를 금융생활을 연결하는 주요 서비스로 확대해 나갈 계획이다.
이를 위해 서비스 기반을 고도화해 왔으며 올해 '새로운 체크카드'와 '해외 특화 체크카드'를 출시하는 등 관련 상품과 서비스를 지속 선보일 예정이다.
올해 상반기 기준 카카오뱅크 체크카드를 3개월 연속 월 30만원 이상 사용한 고객의 평균 수신 잔액은 약 360만원으로 미이용 고객 대비 4배, 앱 방문 빈도는 5배 높게 나타났다.
체크카드 이용 영역도 확장되고 있다. 올해 상반기 '모임 체크카드' 결제액은 6743억원으로 전년 동기 대비 54% 늘었고, '개인사업자 체크카드' 결제액 역시 4091억원으로 약 20% 증가했다.
또한 약 160만 명의 고객이 카카오뱅크 체크카드로 고유가피해지원금을 신청했으며, K-패스, 온누리상품권 카드결제 지원 등 생활 밀착형 서비스에서도 활용되고 있다.
해외 이용 실적도 늘어나는 추세다. 올해 상반기 해외 오프라인 결제액은 일본이 270억 원(약 55만 건)으로 가장 많았으며 ▲베트남(83억원) ▲미국(56억원) ▲태국(21억원)이 뒤를 이었다.
출시 이후 전 세계 160개국 이상에서 사용됐으며, 연내 외화통장과 연계한 '해외 특화 체크카드'와 '국내 거주 외국인 전용 체크카드'를 출시해 편의를 높일 예정이다.
아울러 카카오뱅크는 카드 이용 내역과 받은 혜택을 한곳에서 확인하는 '결제홈'을 이달 중 앱에 선보이고, 신규 카드 출시와 서비스 개편을 통해 지급결제 상품군을 확충할 계획이다. 중장기적으로는 축적된 결제 운영 경험과 기술 역량을 바탕으로 스테이블코인, 중앙은행디지털화폐(CBDC) 등 새로운 지급결제 환경 변화에도 적극 대응할 방침이다.
카카오뱅크 관계자는 "기술 역량을 바탕으로 상품과 서비스를 확대하고 차별화된 결제 경험을 제공하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com