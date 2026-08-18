SC제일은행, 롯데백화점과 VIP 고객 프리미엄 서비스 맞손

AI 핵심 요약beta
- SC제일은행과 롯데백화점이 18일 VIP 제휴를 본격 시행했다.
- 에비뉴엘 고객은 PB·예금 우대·세미나 혜택을 받는다.
- SC제일은행 PB 고객은 라운지·발렛·쇼핑 할인 혜택을 누린다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
금융·라이프스타일 연계 강화
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = SC제일은행과 롯데백화점이 전략적 업무협약(MOU)의 후속 조치로 VIP 고객 대상 프리미엄 제휴 서비스를 본격 시행한다. 양사는 프라이빗뱅킹(PB)과 백화점 VIP 혜택을 연계해 고액자산가 고객의 금융과 라이프스타일 경험을 강화한다는 계획이다.
SC제일은행은 18일 롯데백화점과의 제휴를 통해 고액자산가와 우수 고객을 위한 차별화된 VIP 서비스를 본격 제공한다고 밝혔다.
이번 제휴로 롯데백화점의 일정 기준을 충족한 에비뉴엘(AVENUEL) 고객은 SC제일은행의 프라이빗뱅킹 서비스를 비롯해 정기예금 우대금리와 프라이빗 금융세미나 초청 혜택 등을 받을 수 있다.
SC제일은행의 일정 기준을 충족한 프라이빗뱅킹 고객은 롯데백화점 에비뉴엘 전용 라운지 이용, 발렛파킹, 쇼핑 할인 등 VIP 서비스를 이용할 수 있다.
특히 SC제일은행은 모회사인 스탠다드차타드(SC)그룹의 글로벌 네트워크를 활용해 한국을 방문하는 글로벌 프라이빗뱅킹 고객에게 롯데백화점의 프리미엄 쇼핑 혜택과 컨시어지 서비스를 제공할 계획이다. 롯데백화점 역시 이를 통해 해외 VIP 고객 유치 효과를 기대하고 있다.
양사는 모바일 전용 페이지와 프라이빗 세미나 등을 통해 제휴 서비스와 혜택을 지속적으로 안내하고 고객 접점을 확대할 예정이다.
peterbreak22@newspim.com