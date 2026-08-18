신한카드, 경남 집중호우 피해지역 금융지원 실시

AI 핵심 요약beta
- 신한카드가 18일 집중호우 피해 고객 금융지원을 실시했다.
- 경남지역 피해 고객은 청구유예와 분할상환을 신청할 수 있다.
- 카드대출 수수료 30% 할인도 3개월 이내 신청 가능하다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한카드가 집중호우로 피해를 입은 경남지역 고객을 대상으로 금융지원을 실시한다고 18일 밝혔다.
카드대금 상환을 미루거나 나누어 낼 수 있는 청구유예 및 분할 상환이 지원되며, 피해를 입은 고객이라면 지역에 관계없이 신청할 수 있다.
피해 고객 본인과 직계가족은 신용카드 청구 금액에 대해 1~6개월간 상환 유예를 받을 수 있으며 유예 기간 종료 후 최장 6개월간 분할 상환이 가능하다. 연체 중인 고객도 대상에 포함되며, 채무 유예 중 한도가 부족한 경우 일시 한도가 지원된다.
아울러 피해일 이후 이용한 단기 및 장기 카드대출(현금서비스, 카드론) 수수료도 30% 할인 적용된다.
이번 금융지원은 피해 지역 행정관청에서 발급한 피해사실 확인서를 제출하면 받을 수 있으며, 신청 기간은 피해 발생일로부터 3개월 이내다.
신한카드 관계자는 "이번 금융지원이 피해 고객에게 도움이 되기를 바란다"며 "재난을 당한 고객을 위한 지원 방안을 지속해서 마련하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com