신한카드·SKT·KCB, 이민정책연구원과 데이터 협력 MOU

AI 핵심 요약beta
- 신한카드가 21일 이민정책연구원·SKT·KCB와 이민정책 데이터 협력 MOU를 체결했다
- 참여 기관은 소비·통신·신용 데이터를 이민데이터센터와 연계해 외국인 소비·경제 생활을 분석한다
- 신한카드는 비식별 카드 데이터 제공을 확대해 이민정책 연구 정확성과 외국인 친화적 환경 조성을 지원한다
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한카드가 이민정책연구원, SK텔레콤, 코리아크레딧뷰로와 '데이터 기반 이민 정책 수립 및 지원 협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 22일 밝혔다.
양사는 21일 오후 서울 중구 신한카드 본사에서 협약식을 가졌다.이번 협약으로 참가 기관은 신한카드의 소비 데이터, SKT의 통신 데이터, KCB의 신용정보 데이터를 이민정책연구원 이민데이터센터와 연계한다. 이를 통해 외국인의 소비패턴과 경제 생활 실태를 분석하고 이민정책 연구를 지원한다.
협력 분야는 ▲외국인 경제·생활 활동 및 소비·금융행태 분석 ▲비식별 데이터 활용 정책연구 ▲데이터 기반 이민정책 의제 발굴 및 협력사업 추진 등 세 가지다.
신한카드는 2024년부터 이민정책연구원에 카드 비식별 데이터를 제공해 왔다. 회사는 이번 협약으로 외국인 경제활동 분석 기반을 확충해 이민정책 연구의 정확성을 높이고, 외국인 친화적 환경 조성을 위한 협력사업을 추진한다.
eoyn2@newspim.com