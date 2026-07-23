신한카드, 트립닷컴과 프리미엄 여행 혜택 강화 업무협약

AI 핵심 요약beta
- 신한카드가 23일 트립닷컴과 프리미엄 여행 혜택 강화를 위한 전략적 업무협약을 맺었다
- 10월 31일까지 신한 프리미엄 카드로 트립닷컴 전용 페이지에서 호텔 예약 시 최대 100달러까지 15~20% 할인 혜택을 제공한다
- 프로모션 참여 고객에게 트립닷컴 VIP 멤버십 다이아몬드·플래티늄 등급을 1년간 부여해 호텔 특가·공항라운지 등 혜택을 제공한다
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한카드가 글로벌 온라인 여행 플랫폼 트립닷컴과 함께 프리미엄 여행 혜택 강화를 위한 전략적 업무협약을 체결하고 관련 프로모션을 진행한다고 23일 밝혔다.
이번 협약식은 홍종민 트립닷컴 한국 지사장과 김영일 신한카드 부사장 등 관계자들이 참석한 가운데 서울 중구 신한카드 본사에서 열렸다.
양사는 이번 협약을 통해 ▲항공권 ▲숙박 ▲멤버십 등 여행 관련 서비스를 중심으로 전략적 파트너십을 구축하기로 했다.
먼저 오는 10월 31일까지 신한 프리미엄 카드로 전용 프로모션 페이지에서 호텔을 예약할 경우 할인 혜택을 제공한다. ▲더 프리미어 ▲더 에이스 ▲더 베스트 계열 카드 고객은 20%를, 더 클래식·플래티늄 등급 카드 고객은 15%를 각각 할인받는다. 해당 혜택은 계정당 1회 적용되며 최대 100달러까지 할인된다.
이와 함께 프로모션을 통해 호텔을 예약한 고객에게는 체크인 익월 트립닷컴 VIP 멤버십 등급이 부여된다.
▲더 프리미어 ▲더 에이스 ▲더 베스트 계열 카드 고객에게는 다이아몬드 등급이, 더 클래식, 플래티늄 등급 카드 고객에게는 플래티늄 등급이 제공되며 해당 자격은 1년간 유지된다. 트립닷컴 VIP 회원은 호텔 특가 할인과 공항라운지 이용 등 여행 혜택을 받을 수 있다.
신한카드 관계자는 "최근 고객들의 프리미엄 서비스 선호 경향에 맞춰 혜택을 강화했다"며 "숙박 예약 외에 액티비티, 다이닝 등 여행 전반으로 협력을 확대하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com