신한카드, 유해란 프로와 고객 초청 골프대회 개최

AI 핵심 요약beta
- 신한카드가 다음달 14일 가평서 골프대회를 연다.
- LPGA 유해란과 셀럽이 참여해 레슨을 진행한다.
- 응모는 31일까지며 54명을 추첨해 초청한다.
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추첨 통해 고객 54명 초청…셀럽·프로와 동반 라운딩
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 신한카드는 다음달 14일 경기 가평군 가평베네스트 골프클럽에서 '제9회 신한카드 인비테이셔날 셀럽·프로암 골프대회'를 개최하고 참가 고객을 모집한다고 14일 밝혔다.
올해로 9회째를 맞는 이번 대회에는 미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 활약 중인 유해란 프로와 각 분야 셀럽들이 참여한다. 유해란 프로의 아이언 레슨과 Q&A 토크쇼 등 고객 참여 프로그램도 마련된다.
추첨을 통해 선정된 고객 54명은 셀럽 및 프로골퍼와 한 조를 이뤄 18홀 라운딩을 진행한다. 라운딩 중에는 프로골퍼의 원포인트 필드 레슨을 받을 수 있으며 개인별 스윙 사진도 제공된다.
참가 고객은 참가비를 부담하면 그린피와 캐디피, 카트비를 비롯해 조식과 그늘집 간식, 저녁 만찬, 기념품 등을 제공받는다.
참가 응모는 신한 슈퍼SOL 앱을 설치하고 혜택 정보 수신에 동의한 고객이면 누구나 가능하다. 응모 기간은 오는 31일까지다.
응모 기간 신한 신용카드 이용금액이 300만원 이상이거나 지인 2명과 함께 3명이 응모한 경우 당첨 확률이 높아진다. 올해 처음 신한카드를 이용한 고객에게도 추가 당첨 기회가 제공된다.
자세한 내용 확인과 참가 응모는 신한 SOL페이와 신한카드 홈페이지에서 할 수 있다.
yunyun@newspim.com