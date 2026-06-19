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29CM, 영등포 타임스퀘어에 이구홈 연다…홈·리빙 오프라인 확장 가속

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  • 29CM가 8월 말 영등포 타임스퀘어에 이구홈 매장을 열어 홈·리빙 오프라인 거점을 확대했다
  • 이구홈 영등포점은 생활밀착형 복합몰 상권에 들어서 가족·중장년층까지 고객층을 넓히는 시험대가 됐다
  • 홈·리빙 시장 확대 속 29CM는 브랜드 큐레이션 중심의 발견형 소비 경험으로 오늘의집 등 경쟁사와 차별화를 시도했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

8월 말 72평 규모 신규 매장 출점 예정…성수·여의도 이어 영등포까지 거점 확대
오늘의집·자라홈·더 콘란샵과 경쟁 본격화…'발견형 소비' 앞세워 홈 시장 공략

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 무신사가 운영하는 패션·라이프스타일 플랫폼 29CM가 서울 영등포 타임스퀘어에 신규 라이프스타일 편집숍 '이구홈(29CM HOME)'을 출점한다. 성수와 여의도에 이어 영등포까지 오프라인 거점을 확대하며 홈·리빙 시장 공략에 속도를 내는 모습이다.

19일 업계에 따르면 29CM는 오는 8월 말 서울 영등포구 타임스퀘어에 '이구홈 영등포 타임스퀘어점'을 오픈할 예정이다. 매장 규모는 약 72평(236.69㎡) 수준으로 알려졌다.

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 무신사 이구홈 타임스퀘어점. 2026.06.19 whalsry94@newspim.com

이번 출점은 29CM가 홈·라이프스타일 카테고리의 오프라인 접점을 대형 복합쇼핑몰 상권으로 넓힌다는 점에서 의미가 있다. 기존 이구홈 매장이 성수와 더현대 서울 등 트렌드에 민감한 고객층이 주로 찾는 지역에 자리했다면, 영등포 타임스퀘어점은 쇼핑과 외식, 문화생활을 한 번에 즐길 수 있는 생활밀착형 상권에 들어선다.

이에 따라 젊은 소비자뿐 아니라 가족 단위 방문객과 중장년층까지 고객층이 확대될 것으로 전망된다. 업계에서는 기존 성수 매장이 '트렌드 체험형 공간'이었다면 영등포점은 보다 대중적인 고객 접점을 확보하는 역할을 맡게 될 것으로 보고 있다.

매장에는 29CM 애플리케이션에서 인기를 끌고 있는 국내외 홈·라이프스타일 브랜드 상품이 대거 소개될 예정이다. 온라인에서 접하던 리빙 브랜드를 직접 체험하고 구매할 수 있도록 구성해 고객 체류 시간과 구매 전환율을 높이는 데 초점을 맞출 것으로 예상된다.

29CM는 최근 홈 카테고리를 별도 브랜드인 '이구홈'으로 육성하며 리빙 시장 내 존재감을 키우고 있다. 특히 지난해 성수 연무장길에 문을 연 이구홈 1호점은 개점 6개월 만에 누적 방문객 약 70만 명을 기록하며 흥행에 성공했다. 외국인 관광객 사이에서도 성수의 대표 쇼핑 코스로 자리 잡으면서 지난 3월 기준 외국인 매출 비중은 54%까지 확대된 것으로 집계됐다.

이 같은 성과를 바탕으로 29CM는 지난해 말 더현대 서울에 입점한 데 이어 성수 지역에 추가 매장을 선보이며 오프라인 확장 전략을 이어왔다. 여기에 영등포 타임스퀘어점까지 더해지면서 성수·여의도·영등포를 잇는 핵심 상권 네트워크를 구축하게 됐다.

업계에서는 이번 출점이 홈·인테리어 플랫폼 간 오프라인 경쟁을 더욱 가속화할 것으로 보고 있다. 대표 경쟁사인 오늘의집 역시 지난해 서울 북촌에 플래그십 스토어를 연 데 이어 올해 판교에 '오늘의집 인테리어 판교 라운지'를 오픈하며 오프라인 접점을 넓히고 있다.

다만 전략에는 차이가 있다. 29CM는 브랜드 큐레이션과 콘텐츠를 앞세워 고객이 새로운 홈·라이프스타일 브랜드를 발견하는 경험을 제공하는 데 집중하고 있다. 반면 오늘의집은 쇼룸과 상담 공간을 중심으로 인테리어 시공 서비스를 연결하는 역할을 강화하고 있다.

기존 오프라인 유통 채널과의 경쟁도 불가피하다. 글로벌 SPA 브랜드 자라는 '자라홈'을 통해 홈 카테고리를 확대하고 있으며 H&M, 아르켓 등도 리빙 상품군을 강화하고 있다. 백화점 업계에서는 롯데백화점이 운영하는 더 콘란샵이 프리미엄 라이프스타일 편집숍으로 차별화를 시도하고 있다.

업계는 이 같은 움직임의 배경으로 홈 소비 트렌드 변화를 꼽는다. 집이 단순한 주거 공간을 넘어 개인의 취향과 라이프스타일을 표현하는 공간으로 인식되면서 소비자들이 가격과 기능뿐 아니라 브랜드의 감성과 스토리, 공간 경험까지 고려하는 경향이 강해지고 있다는 설명이다.

업계 관계자는 "최근 홈·리빙 시장은 단순히 가구를 구매하는 목적형 소비에서 벗어나 취향에 맞는 브랜드를 발견하고 경험하는 방식으로 변화하고 있다"며 "29CM는 브랜드 큐레이션 역량을 바탕으로 홈 카테고리에서도 발견형 소비 경험을 강화하고 있다"고 말했다.

이어 "영등포 타임스퀘어점은 가족 단위 방문객과 생활밀착형 소비 수요가 공존하는 복합몰 상권에 들어선다는 점에서 기존 성수 매장과는 다른 의미를 갖는다"며 "29CM가 제안하는 홈·라이프스타일 큐레이션이 보다 넓은 고객층으로 확장될 수 있을지를 보여주는 시험대가 될 것"이라고 덧붙였다.

mkyo@newspim.com

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7월까지 계란 2112만개 수입 [세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 계란 가격 상승세가 이어지는 가운데 정부가 미국산·태국산 신선란 2112만개를 추가 공급하는 등 수급 안정 대책을 확대한다. 또 계란 가공품 할당관세 물량을 두 배로 늘리고 적용 기간도 연말까지 연장할 예정이다. 농림축산식품부는 계란 생산 감소에 따른 가격 상승으로 소비자 부담이 커지고 있는 상황을 고려해 신선란 공급을 확대한다고 19일 밝혔다. 농식품부는 7월까지 미국산과 태국산 신선란 약 2112만개를 시장에 공급할 계획이다. 매주 448만개 이상을 순차적으로 도입해 이마트와 롯데마트 등 대형 유통업체에 우선 공급하고, 중소 유통업체를 통해 동네 빵집과 슈퍼마켓 등에도 공급할 예정이다. 9일 서울시내 한 대형마트를 찾은 소비자가 계란을 고르고 있다. [사진=뉴스핌DB] 우선 이번 주말부터 미국산 신선란 112만개를 이마트와 롯데마트에서 순차적으로 판매한다. 정부는 계란 가공품 수입 확대를 위해 할당관세 적용 기간을 기존 6월에서 12월까지로 연장하고, 적용 물량도 4000톤(t)에서 8000t으로 늘릴 방침이다. 농식품부는 지난해 겨울 발생한 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)로 인한 산란계 살처분과 사육밀도 개선 등의 영향으로 계란 생산량이 감소하면서 가격 상승세가 이어지고 있다고 설명했다. 실제 계란 산지가격은 6월 중순 기준 특란 30구당 6263원으로 평년보다 24.1%, 지난해보다 8.5% 각각 높다. 소비자가격도 7506원으로 평년 대비 9.3%, 전년 대비 7.1% 각각 상승한 상태다. 다만 수급 여건은 점차 개선될 것으로 전망된다. 6월 산란계 사육 마릿수는 7879만수로 평년보다 4.6%, 지난해보다 0.4% 각각 증가했다. 1~5월 병아리 입식도 전년보다 12.8% 늘어 7월 일일 계란 생산량은 4900만개 수준까지 회복될 것으로 예상된다. 농식품부는 생산 회복 효과가 실제 시장 공급과 가격 안정으로 이어지기까지 시간이 필요한 만큼 할인 지원 사업 확대와 농협 납품단가 인하를 병행하고, 여름철 폭염에 따른 수급 불안에 대비해 신선란 수입 물량 추가 확대도 검토하고 있다. 이재식 농식품부 축산정책관은 "국내 산란계 마릿수는 꾸준히 증가하고 있으며 계란 생산도 점차 회복되고 있다"며 "국내 생산 기반 확충과 농가 경영 안정을 지원하는 한편, 소비자 물가 안정을 위해 수급 상황을 면밀히 점검하고 필요한 조치를 신속히 추진하겠다"고 강조했다. rang@newspim.com  2026-06-19 11:00
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'군기누설' 김용현 1심 징역 3년 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관이 1심에서 징역 3년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 김 전 장관의 군형법상 군기누설 및 개인정보보호법 위반 혐의 사건의 1심 선고기일을 열었다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심에서 징역 3년을 선고했다. 사진은 김 전 장관. [사진=뉴스핌 DB] 재판부는 양형이유에 대해 "피고인은 국방부 장관으로서 군사기밀과 군인의 개인정보를 보호할 책임이 있는 위치에 있었고, 누구보다 군사기밀과 특수임무 수행 인력의 신상정보 보호 필요성을 잘 알고 있었다"며 "그럼에도 민간인인 노상원이 관련 인적사항에 접근할 수 있도록 하는 데 결정적인 역할을 했다"고 지적했다. 그러면서 "이 사건 군기누설 범행에 대해 피고인에게 가장 엄중한 책임을 묻지 않을 수 없다"며 "나아가 아무런 실체적 요건을 갖추지 못한 계엄이 선포 단계에 이르는 동력 중 하나가 됐고, 단순한 군기누설이나 개인정보보호법 위반을 넘어 위헌·위법한 계엄 선포라는 중대한 결과를 초래했다"고 판시했다.  pmk1459@newspim.com 2026-06-19 15:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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