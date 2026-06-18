무신사, 안방 넘어 글로벌도 잡았다…몬스터 세일 초반 거래액 486%↑

13개 지역 대상 최대 80% 할인…초반 3일 거래액 전년 행사 대비 486% 성장

무신사 스탠다드 우먼 일본 거래액 10배↑…팝업·인플루언서 마케팅 효과

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 무신사가 글로벌 스토어에서 진행 중인 연중 최대 할인 행사 '몬스터 세일'이 초반 흥행에 성공했다. 특히 일본 시장에서 거래액이 크게 늘며 K패션과 무신사 스탠다드에 대한 현지 수요를 재확인했다.

18일 무신사에 따르면 지난 14일부터 전 세계 13개 지역을 대상으로 SS26 몬스터 세일을 시작했다. 행사에는 3000여개 브랜드가 참여해 최대 80% 할인 혜택을 제공한다. 행사 시작 3일간인 6월 14~16일 거래액은 지난해 상반기 행사 대비 486% 증가했다. 같은 기간 이벤트 페이지 일평균 순 방문자 수(UV)도 4배 이상 늘었다.

무신사 몬스터 세일 배너 이미지. [사진=무신사 제공]

초반 흥행을 이끈 지역은 일본이다. 합리적인 가격과 트렌디한 디자인을 앞세운 무신사 스탠다드 거래액이 큰 폭으로 증가하며 한국 대표 베이직 캐주얼 브랜드로서 경쟁력을 보였다. 무신사는 그간 일본에서 팝업 스토어를 열며 현지 소비자와의 접점을 넓혀왔다. 지난 4월 진행한 '2026 무신사 도쿄 팝업 스토어' 기간 무신사 스탠다드 거래액은 전월 동기 대비 약 170% 증가했고, 글로벌 스토어 론칭 이후 월 거래액 기준 역대 최고치를 기록했다.

오프라인에서 쌓은 브랜드 경험은 온라인 구매 확대로 이어지고 있다. 무신사는 이번 몬스터 세일 기간 일본에서 글로벌 커머스 국가 대항전 '엑스더리그'와 협업한 캠페인을 운영 중이다. 키짱 등 현지 인플루언서 3명이 셀러로 참여해 무신사 스탠다드 우먼 상품 콘텐츠를 선보이고, 이를 글로벌 스토어 캠페인 페이지와 연계해 구매 전환을 유도했다.

그 결과 몬스터 세일 시작 후 3일간 무신사 스탠다드 우먼의 일본 지역 거래액은 전년 동기 대비 10배 이상 증가했다. 전월 같은 기간과 비교해도 136% 늘었다.

무신사 관계자는 "이번 몬스터 세일은 데이터 기반 상품 기획과 현지 맞춤형 마케팅이 시너지를 낸 결과"라며 "일본 시장 이해도를 기반으로 자체 플랫폼을 활용한 O4O 전략을 적극 전개해 K패션의 글로벌 확산을 가속화할 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com