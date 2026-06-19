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지난해 경상수지 흑자 '1230억 달러' 역대 최대

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  • 지난해 한국 경상수지가 반도체 수출 호조로 1230억달러 흑자를 냈다.
  • 대미 흑자는 6년 만에 줄고, 중국·일본 적자는 확대됐다.
  • 미국 주식 순매수가 905억달러로 역대 최대를 기록했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

대미 흑자 6년 만에 감소…대중·대일 적자 확대
해외주식 투자 1144억달러 사상 최대…미국 비중 79%

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 지난해 우리나라 경상수지가 반도체 등 정보기술(IT) 품목 수출 호조에 힘입어 1230억달러를 웃도는 흑자를 기록했다. 중국과 일본에 대한 적자는 확대된 반면 해외 주식투자는 미국 기술주 강세 영향으로 급증하며 미국 주식 순매수 규모가 역대 최대를 기록했다.

한국은행이 19일 발표한 '2025년 지역별 국제수지(잠정)'에 따르면 지난해 경상수지는 1230억 5000만달러 흑자를 기록해 전년(999억 7000만달러)보다 흑자 규모가 230억 8000만달러 확대됐다.

대미 경상수지는 1114억 2000만달러 흑자를 기록했다. 반도체와 스마트폰 등 IT 품목 수출 증가로 상품수지 흑자가 1119억 8000만달러로 확대됐지만 ▲자동차 ▲일반기계 ▲철강 등 관세 부과 품목의 수출 감소와 지식재산권 사용료 및 여행 지급 증가로 서비스수지 적자가 146억 2000만달러로 늘면서 전체 흑자 규모는 전년(1169억  7000만달러)보다 축소됐다. 이에 따라 2020년 이후 증가세를 이어오던 대미 경상수지 흑자는 지난해 6년 만에 감소세로 전환했다.

박성곤 한국은행 국제수지팀장은 "첨단 기술 제품 생산이 늘면서 지식재산권 사용료 지급도 함께 증가했다"며 "OTT 등 글로벌 서비스 이용 확대도 서비스수지 적자 확대에 영향을 미쳤다"고 설명했다.

[자료=한국은행]

중국에 대한 경상수지는 253억 2000만달러 적자를 기록해 전년(-234억 5000만달러)보다 적자 폭이 확대됐다. ▲철강 ▲화공품 ▲스마트폰 부품 등을 중심으로 수출이 감소하면서 상품수지 적자가 늘어난 영향이다.

이에 박 팀장은 "중국의 중간재 자급화가 진행되는 가운데 내수 부진과 성장 둔화 영향으로 화공품과 철강제품 등의 수출 감소세가 이어지고 있다"며 "중국산 자동차와 가전제품, IT기기 수입은 꾸준히 늘어나고 있다"고 설명했다.

일본에 대한 경상수지도 203억달러 적자를 기록하며 전년(-179억 7000만달러)보다 적자 규모가 커졌다. 반도체 제조장비 수입 증가와 여행수지 악화가 영향을 미쳤다. 특히 방일 출국자 수가 역대 최대를 기록하면서 여행수지 적자는 57억 1000만달러로 확대됐다.

반면 동남아 경상수지는 718억 4000만달러 흑자로 전년(634억 4000만달러)보다 확대됐다. 반도체와 반도체 장비 수출 증가로 상품수지 흑자 폭이 커졌고, 여행수입과 기타사업서비스 수입 증가로 서비스수지가 18억달러 흑자를 기록하며 2022년 이후 3년 만에 흑자로 전환했다.

대EU 경상수지는 반도체와 승용자동차, SSD 등의 수출 증가, 배당 지급 감소 영향으로 244억 2000만달러 흑자를 기록했다. 중동에 대한 경상수지는 두바이유 가격이 배럴당 79.6달러에서 69.4달러로 12.8% 하락하면서 원유와 가스 등 에너지 수입이 줄어 적자 규모가 497억 5000만달러로 축소됐다.

금융계정에서는 해외 증권투자 확대가 두드러졌다.

지난해 내국인의 해외 증권투자(자산)는 1402억 8000만달러로 전년(669억 7000만달러)의 두 배를 웃돌았다. 이 가운데 해외 주식투자는 1143억 5000만달러로 전년(421억 6000만달러)보다 약 2.7배 증가하며 관련 통계 집계 이후 최대 규모를 기록했다.

특히 미국 주식 순매수 규모는 905억 7000만달러로 전년(371억 5000만달러)의 두 배를 크게 웃돌며 관련 통계 집계 이후 최대치를 기록했다. 전체 해외 주식투자 가운데 미국이 차지하는 비중은 79.2%에 달했다.

직접투자에서는 내국인의 해외 직접투자가 412억 3000만달러로 전년보다 증가 폭이 축소됐다. 미국에 대한 직접투자는 인플레이션 감축법(IRA) 지원 축소 우려 등으로 200억 3000만달러로 줄었다.

반면 외국인의 국내 직접투자는 158억달러로 전년보다 증가 폭이 확대됐다. 이 가운데 미국 투자 규모는 45억 2000만달러로 전년(2억달러) 대비 크게 늘었다. 한국은행은 글로벌 빅테크 기업의 국내 인공지능(AI) 데이터센터 투자 등이 증가한 영향이라고 설명했다.

외국인의 국내 증권투자(부채)는 525억 4000만달러 증가했다. 주식투자는 57억 5000만달러 감소하며 순유출로 전환했지만, 채권투자는 세계국채지수(WGBI) 편입을 앞두고 외국인 투자 접근성이 개선되면서 583억달러로 급증했다.

박 팀장은 "반도체 수출 호조가 이어지고 있어 미국과 중국에 대한 경상수지는 올해 개선될 가능성이 있다"면서도 "관세 부과 품목의 수출 흐름과 중동 정세에 따른 에너지 가격 변동성은 지켜볼 필요가 있다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com

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인텔, "애플과 미국서 반도체 생산" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 반도체 회사 인텔 주가가 18일(현지시간) 급등해 장중 사상 최고치를 경신했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 인텔이 애플과 협력해 미국 내에서 반도체를 설계·생산할 것이라고 밝히면서 주가는 강세를 보이고 있다. 미국 동부 시간 오후 2시20분 인텔 주가는 전장보다 11.02% 오른 134.45달러를 기록했다. 장중 주가는 135.48달러까지 오르며 사상 최고치를 경신했다. 트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜 게시물에서 엔비디아와 일론 머스크의 반도체 제조 사업 '테라팹' 구상을 추켜세운 뒤 인텔과 애플의 협업을 언급했다. 그는 "우리가 바로 여기 미국에서 칩을 설계하고 만들어야 하기에 인텔을 돕기로 결정했다"며 "애플이 미국에서 칩을 설계하고 만들기 위해 인텔과 협력하기로 합의했다"고 적었다. 앞서 블룸버그통신은 아이폰 제조사인 애플이 자사 기기의 주요 프로세서를 미국에서 생산하기 위해 인텔과 삼성전자를 활용하는 방안을 두고 탐색적 논의를 해왔다고 보도한 바 있다. 인텔과 애플 로고.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.06.19 mj72284@newspim.com 이번 협력은 인텔에 상당한 의미가 있다. 칩 생산을 위한 외부 고객을 확보하는 것은 립부 탄 최고경영자(CEO) 체제에서 인텔 부활 계획의 핵심 축이기 때문이다. 칩 생산을 대만 TSMC에 크게 의존해온 애플로서는 이번 협력으로 공급처를 다변화하는 효과를 누릴 수 있는 기회가 된다. 이는 부품과 기기 가격을 끌어올리는 공급 부족을 완화하는 데 도움이 될 수 있다. 다만 전문가들은 양사의 협력이 초기 점진적으로 이뤄질 것으로 본다. 인텔은 아직 자사 공장이 첨단 제조에서 대만 TSMC 시설의 생산 능력에 맞먹을 수 있음을 입증하지 못했다. 번스타인의 스테이시 라스곤 애널리스트는 노트에서 "인텔은 더 실질적인 수주를 따내기 전에 당연히 실력을 증명해야 할 것이나 첫걸음이 늘 가장 어려운 만큼 적어도 그 걸음을 떼는 것으로 보인다"며 "초기의 어떤 파운드리 관계든 소량의, 덜 중요한 부품일 가능성이 크다"고 말했다. 인텔은 지난해 트럼프 행정부와 이례적인 거래를 맺어 미국 정부를 인텔의 최대 투자자 중 하나로 만들었다. 이 합의에 따라 인텔은 정부 지원의 대가로 약 10%에 달하는 지분을 정부에 매각했다. mj72284@newspim.com 2026-06-19 03:25
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'군기누설' 김용현 오늘 1심 선고 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심 결과가 19일 열린다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 이날 김 전 장관의 군형법상 군기누설 및 개인정보보호법 위반 혐의 사건의 1심 선고기일을 연다. 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심 결과가 19일 열린다. 사진은 김 전 장관. [사진=뉴스핌 DB] 조은석 내란특별검사팀(특검팀)은 지난달 12일 결심공판에서 징역 5년을 구형했다. 특검팀은 "이 사건 범행은 위헌·위법한 비상계엄 선포 후 민주주의의 근간인 선거제도를 부정하고 영장주의를 위배하여 중앙선거관리위원회를 점거해 그 직원들을 불법적으로 체포·구금하려는 등 헌정질서를 유린하려 한 반헌법적 중대 범행"이라고 짚었다. 그러면서 "이와 같은 범죄의 중대성과 이 사건 범행으로 극도의 국가적 혼란과 군기 문란이 초래된 점, 피고인의 범행 가담 정도, 수사 및 재판에 임하는 태도 등 정상을 종합적으로 고려하여, 피고인에게 징역 5년을 구형했다"며 구형 이유를 밝혔다. 김 전 장관은 2024년 10월~11월 문상호 전 정보사령관, 김봉규 전 정보사 중앙신문단장, 정성욱 전 정보사 100여단 2사업단장 등과 공모해 특수임무대(HID) 요원을 비롯한 정보사 요원 40여명의 이름 등 인적 사항을 노 전 사령관에게 누설한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 정보사 요원의 개인정보는 3급 군사기밀로, 2019년 3월 군에서 제적돼 민간인이었던 노 전 사령관에게 군사기밀을 누설했다는 것이다. 특검팀은 김 전 장관 등이 중앙선거관리위원회 관련 부정선거 의혹을 수사할 '제2수사단'을 구성하기 위해 정보사 요원 명단을 전달한 것으로 보고 있다. 한편 김 전 장관은 내란 중요임무 종사 혐의로 1심에서 징역 30년을 선고받았으며 일반이적, 직권남용 권리행사방해 혐의로도 1심에서 징역 30년을 선고받은 바 있다. pmk1459@newspim.com 2026-06-19 06:05

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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