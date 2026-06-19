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2026.06.19 (금)
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종합특검, '尹정부 수사무마' 검경 겨냥…이창수·이원석·윤희근 줄소환

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  • 2차 종합특검이 19일 김건희 여사·통일교 수사무마 의혹 관련 검찰·경찰 윗선 수사를 본격화했다
  • 이창수 전 서울중앙지검장은 김 여사 무혐의 과정 개입·수사보고서 허위 작성 의혹으로 두 번째 피의자 조사를 받았다
  • 윤희근 전 경찰청장은 통일교 간부 해외원정도박 수사무마 관여 의혹으로 23일 피의자 조사를 앞두고 있고, 이원석 전 총장도 참고인 조사 공방을 벌였다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이창수 두번째 조사…"무혐의 처분 부당 관여, 보고서 조작 의심"
이원석 "출석 통보 못 받아"…박성재에 수사상황 전달 진술 관련
윤희근, 23일 통일교 수사무마 피의자 출석…경찰 윗선도 정조준

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 2차 종합특별검사팀(종합특검)이 김건희 여사 관련 수사무마 의혹과 통일교 수사무마 의혹을 동시에 정조준하며 검찰·경찰 윗선을 향한 수사를 본격화하고 있다.

종합특검은 19일 "김 여사 사건 수사무마 의혹 피의자인 이창수 전 서울중앙지검장은 출석해 조사 중"이라고 밝혔다. 이 전 지검장에 대한 피의자 조사는 지난 15일에 이어 두 번째다.

이창수 전 서울중앙지검장은 19일 두 번째로 2차종합특별검사팀(종합특검)에 출석했다. 사진은 이 전 지검장이 지난 15일 처음 출석한 모습. [사진=뉴스핌DB]

종합특검은 검찰이 김 여사 사건에 대해 최종 무혐의 처분을 내리는 과정에 이 전 지검장이 부당하게 관여했고, 이후 수사보고서가 일부 수정된 것 역시 허위공문서 작성에 해당한다고 의심하고 있다.

종합특검은 같은 의혹과 관련해 이원석 전 검찰총장에게도 참고인 조사를 위해 오는 23일 출석할 것을 통보했으나 아직 회신은 받지 못했다고 밝혔다.

이에 이 전 총장 측은 곧바로 입장문을 내고 반박했다. 이 전 총장 측은 "현재까지 종합특검으로부터 출석요청을 받은 바 없는 상황에서, 언론보도를 통해 참고인 출석요청 사실을 접하게 됐다"며 "지난해 12월 민중기 특검의 서면조사 요청에 응했고, 종합특검의 추가 서면조사 요청을 받고 올해 6월 이에 응했다"고 밝혔다.

그러면서 "검찰총장의 지휘권이 배제돼 있던 도이치모터스 사건에서 법무부 장관 지명자에 대한 보고를 위해 서울중앙지검으로부터 보고받은 사실이 없다"며 "장관 지명자를 만난 사실도 없고, 장관 지명자에게 이를 전달한 바 없다"고 강조했다.

앞서 김 여사 사건 수사무마 의혹을 수사 중인 종합특검은 지난 2024년 10월 서울중앙지검이 김 여사를 불기소하기 전, 이 전 총장을 거쳐 수사 상황이 당시 법무부 장관 지명자였던 박성재 전 장관에게 전달됐다는 취지의 진술을 확보한 것으로 알려졌다.

김 여사 사건 수사무마 의혹은 서울중앙지검이 도이치모터스 주가조작 사건과 디올백 수수 의혹 사건을 수사하면서 제대로 된 수사 없이 김 여사를 불기소했다는 내용이다.

통일교 수사무마 의혹 수사도 속도를 내고 있다. 종합특검은 "통일교 수사무마와 관련해 윤희근 전 경찰청장은 오는 23일 오전에 출석해 피의자 조사를 받을 예정"이라고 밝혔다.

윤 전 청장은 통일교 간부진의 해외 원정도박 첩보를 입수했음에도 수사를 무마하는 데 관여한 혐의를 받는다. 종합특검은 지난달 28일 통일교 수사무마와 관련해 윤 전 청장, 김도형 전 강원경찰청장 등 4명에 대한 강제수사를 마쳤다.

종합특검은 검찰과 경찰 양쪽에서 제기된 '봐주기 수사' 의혹의 윗선 규명에 본격 속도를 낼 방침이다.

윤희근 전 경찰청장. [사진=뉴스핌DB]

yek105@newspim.com

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7월까지 계란 2112만개 수입 [세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 계란 가격 상승세가 이어지는 가운데 정부가 미국산·태국산 신선란 2112만개를 추가 공급하는 등 수급 안정 대책을 확대한다. 또 계란 가공품 할당관세 물량을 두 배로 늘리고 적용 기간도 연말까지 연장할 예정이다. 농림축산식품부는 계란 생산 감소에 따른 가격 상승으로 소비자 부담이 커지고 있는 상황을 고려해 신선란 공급을 확대한다고 19일 밝혔다. 농식품부는 7월까지 미국산과 태국산 신선란 약 2112만개를 시장에 공급할 계획이다. 매주 448만개 이상을 순차적으로 도입해 이마트와 롯데마트 등 대형 유통업체에 우선 공급하고, 중소 유통업체를 통해 동네 빵집과 슈퍼마켓 등에도 공급할 예정이다. 9일 서울시내 한 대형마트를 찾은 소비자가 계란을 고르고 있다. [사진=뉴스핌DB] 우선 이번 주말부터 미국산 신선란 112만개를 이마트와 롯데마트에서 순차적으로 판매한다. 정부는 계란 가공품 수입 확대를 위해 할당관세 적용 기간을 기존 6월에서 12월까지로 연장하고, 적용 물량도 4000톤(t)에서 8000t으로 늘릴 방침이다. 농식품부는 지난해 겨울 발생한 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)로 인한 산란계 살처분과 사육밀도 개선 등의 영향으로 계란 생산량이 감소하면서 가격 상승세가 이어지고 있다고 설명했다. 실제 계란 산지가격은 6월 중순 기준 특란 30구당 6263원으로 평년보다 24.1%, 지난해보다 8.5% 각각 높다. 소비자가격도 7506원으로 평년 대비 9.3%, 전년 대비 7.1% 각각 상승한 상태다. 다만 수급 여건은 점차 개선될 것으로 전망된다. 6월 산란계 사육 마릿수는 7879만수로 평년보다 4.6%, 지난해보다 0.4% 각각 증가했다. 1~5월 병아리 입식도 전년보다 12.8% 늘어 7월 일일 계란 생산량은 4900만개 수준까지 회복될 것으로 예상된다. 농식품부는 생산 회복 효과가 실제 시장 공급과 가격 안정으로 이어지기까지 시간이 필요한 만큼 할인 지원 사업 확대와 농협 납품단가 인하를 병행하고, 여름철 폭염에 따른 수급 불안에 대비해 신선란 수입 물량 추가 확대도 검토하고 있다. 이재식 농식품부 축산정책관은 "국내 산란계 마릿수는 꾸준히 증가하고 있으며 계란 생산도 점차 회복되고 있다"며 "국내 생산 기반 확충과 농가 경영 안정을 지원하는 한편, 소비자 물가 안정을 위해 수급 상황을 면밀히 점검하고 필요한 조치를 신속히 추진하겠다"고 강조했다. rang@newspim.com  2026-06-19 11:00
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'군기누설' 김용현 1심 징역 3년 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관이 1심에서 징역 3년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 김 전 장관의 군형법상 군기누설 및 개인정보보호법 위반 혐의 사건의 1심 선고기일을 열었다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심에서 징역 3년을 선고했다. 사진은 김 전 장관. [사진=뉴스핌 DB] 재판부는 양형이유에 대해 "피고인은 국방부 장관으로서 군사기밀과 군인의 개인정보를 보호할 책임이 있는 위치에 있었고, 누구보다 군사기밀과 특수임무 수행 인력의 신상정보 보호 필요성을 잘 알고 있었다"며 "그럼에도 민간인인 노상원이 관련 인적사항에 접근할 수 있도록 하는 데 결정적인 역할을 했다"고 지적했다. 그러면서 "이 사건 군기누설 범행에 대해 피고인에게 가장 엄중한 책임을 묻지 않을 수 없다"며 "나아가 아무런 실체적 요건을 갖추지 못한 계엄이 선포 단계에 이르는 동력 중 하나가 됐고, 단순한 군기누설이나 개인정보보호법 위반을 넘어 위헌·위법한 계엄 선포라는 중대한 결과를 초래했다"고 판시했다.  pmk1459@newspim.com 2026-06-19 15:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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