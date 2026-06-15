'김건희 무혐의' 이창수, 종합특검 첫 출석…수사보고서 사후 수정 의혹 피의자

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김 여사 무혐의 처분 뒤 보고서 작성일 수정 의혹

조사 전 불기소 문건 작성·무혐의 판례 지시도 쟁점

특검, 尹대통령실·검찰 윗선 개입 여부 추궁 전망

[과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 김건희 여사 사건 수사 무마 의혹에 연루된 이창수 전 서울중앙지검장이 15일 2차 종합특별검사팀(종합특검)에 처음으로 출석했다.

이 전 지검장은 이날 오전 9시 12분께 경기 과천시에 있는 종합특검 사무실에 도착해 피의자 조사를 받으러 온 소감을 묻는 취재진의 질문에 묵묵부답한 채 이동했다.

[과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 김건희 여사 사건 수사 무마 의혹에 연루된 이창수 전 서울중앙지검장이 15일 2차 종합특별검사팀에 처음으로 출석했다. 2026.06.15 yek105@newspim.com

이 전 지검장은 허위공문서작성 등 혐의 피의자 신분이다. 그는 지난 2024년 10월 17일 김 여사의 도이치모터스 주가조작 사건 무혐의 처분이 내려진 이후, 수사보고서 날짜를 처분 전 시점으로 소급 수정하는 데 관여했다는 의혹을 받고 있다.

중앙지검이 김 여사에 대한 최종 판단이 정해지지 않은 상태에서 불기소 처분을 먼저 내린 뒤, 사후적으로 근거를 만들었다는 게 종합특검 측의 시각인 것으로 알려졌다.

이 전 지검장은 당시 수사팀에 주가조작 관련 무혐의 판례를 참고하라고 지시하는 등 부당한 외압을 가했다는 의혹도 받는다.

종합특검은 김 여사가 2024년 5월 박성재 전 법무부 장관에게 검찰 수사 관련 메시지를 보낸 정황 등을 토대로, 무혐의 처분 과정에 법무부 윗선의 지시가 있었는지도 들여다보고 있다.

종합특검은 앞서 심우정 전 검찰총장을 직권남용, 이 전 지검장을 허위공문서작성 등 혐의로 입건한 데 이어 최재훈 전 반부패수사2부장까지 피의자로 입건하며 김 여사 사건에 대한 수사무마 윗선 규명에 주력하고 있다.

종합특검은 이날 이 전 지검장을 상대로 수사팀이 김 여사 사건 무혐의 처분 뒤 사후적으로 불기소 근거를 만든 것은 아닌지, 해당 과정에 윤석열 전 대통령 등 윗선이 관여한 사실은 없는지 등을 추궁할 방침이다.

yek105@newspim.com