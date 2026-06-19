원스토어 품는 넥써쓰, 플랫폼 기업 전환 정조준

웹3 게임 유통할 수 있는 게임 스토어로 원스토어 포지셔닝

장현국 대표 "게임 관련 모든 서비스 지원 목표"

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 넥써쓰가 토종 앱마켓 원스토어를 인수하면서 플랫폼 기업으로의 본격적인 전환에 나선다. 넥써쓰는 원스토어를 웹3 게임 스토어로 포지셔닝하며 새로운 시장 개척을 추진한다는 방침이다.

넥써쓰는 지난 18일 이사회를 개최하고 원스토어의 지분 89.03%(2024만7990주)를 약 626억원에 인수하기로 결정했다고 밝혔다. 매각 주체는 SK스퀘어(45.78%), 네이버(24.06%), 스틸넘버원제일차(17.02%), 크래프톤(2.17%)이다. SK스퀘어, 네이버, 크래프톤은 넥써쓰에 전략적 투자자로 참여한다.

장현국 넥써쓰 대표 [사진=넥써쓰]

◆ 넥써쓰에 부족했던 한 가지 '유통망'...원스토어가 채우다

넥써쓰는 원스토어 인수 전부터 플랫폼을 갖춘 기업이었다. 블록체인을 실제 운영하는 네트워크인 메인넷 '크로쓰'를 갖췄고 사용자들이 이용할 수 있는 지갑과 커뮤니티도 있었다. 플랫폼의 요건을 충족한 상태였지만 한 가지가 부족했는데 그것이 유통망이었다.

특히 넥써쓰가 강점이 있는 블록체인 기반의 웹3 게임은 유통할 수 있는 플랫폼이 없었다. 실제로 넥써쓰에 따르면 현재 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어 등 양대 앱마켓에 완전한 웹3 게임을 유통하는 것은 불가능하다.

이에 넥써스는 유통 채널이자 플랫폼인 앱마켓 원스토어를 주목하게 된 것이다. 원스토어는 글로벌 플레이이어는 아니지만 오랜 기간 운영한 노하우를 보유하고 있고 국내 시장에서 3800만대 이상 설치됐을 정도로 사용자층이 있기 때문이다.

장현국 넥써스 대표는 공식 유튜브 채널을 통해 "원스토어를 국내에만 머물지 않고 글로벌 시장에서 비어있는 웹3 게임스토어로 포지셔닝해 시장을 개척할 수 있다는 갖고 있었다"라며 "인공지능(AI)의 발전으로 이제 더 많은 게임이 출시될 텐데 이런 상황에서 유통 채널은 전략적으로 중요한 의미를 갖는다"라고 설명했다.

원스토어는 2016년 통신 3사와 네이버의 합작으로 출범해 지난 10년간 누적 거래액 8조원, 다운로드 74억 건을 기록했다. 2018년에는 업계 최초로 인앱 결제 수수료를 30%에서 20%로 인하했다. 2019년부터 현재까지 누적 게임 거래액 기준 국내 2위 앱마켓의 위상을 지키고 있다.

[사진=원스토어]

◆ 게임 플랫폼 넘어 종합 플랫폼 꿈꾼다

넥써쓰는 원스토어를 웹3 게임 유통 플랫폼을 넘어 게임과 관련된 각종 서비스를 종합적으로 지원하는 플랫폼으로 만들겠다는 계획이다. 양대 앱 마켓과 대결에서 수수료 인하만으로는 경쟁력을 갖출 수 없기 때문에 웹3 게임 관련한 종합적 지원 플랫폼으로 자리매김하겠다는 것이다.

장 대표는 "원스토어가 '게임 허브'로 단순히 게임을 유통하는 플랫폼이 아니라 게임과 관련된 모든 서비스를 제공하는 플랫폼으로 거듭난다면 앱 마켓에서의 점유율을 높일 수 있을 것"이라고 강조했다.

게임 개발자의 입장에서도 원스토어가 게임 배포뿐만 아니라 게임 홈페이지, 웹샵, 커뮤니티, 결제, 마케팅, 스트리밍까지 지원한다는 경쟁력을 갖출 수 있다는 설명이다.

장현국 넥써쓰 대표 [사진=넥써쓰]

◆ 기존 플랫폼 재정비로 원스토어와 시너지 기대

원스토어를 인수하면서 넥써쓰의 기존 플랫폼들도 재정비한다. 블록체인 운영 네트워크인 메인넷 '크로쓰(CROSS)'는 '원체인'으로 변경한다. 메인넷의 네이티브 토큰 크로쓰($CROSS)는 원($ONE)으로 변경해 통합 아이덴티티를 구축한다.

글로벌 시장에서 인지도를 높이고 더욱 친숙한 네이밍으로 사용자들에게 다가가기 위함이다.

넥써쓰는 상품 등록부터 결제, 매출 분석까지 웹샵 운영 전 과정을 하나의 콘솔에서 제공하는 올인원 게임 커머스 플랫폼 크로쓰 게임 허브도 보유하고 있다.

게임사는 앱스토어나 구글플레이 URL만 입력하면 인공지능(AI)이 상품 목록과 테마, 배너 등을 자동 구성해 30분 안에 웹샵을 개설할 수 있다. 원스토어가 '게임 허브'로 역할을 할 수 있다면 크로쓰 게임 허브의 역할도 조정될 것으로 전망된다.

장 대표는 "이번 인수합병을 통해 우리가 진행하는 프로젝트, 그리고 넥써쓰가 한 단계 도약할 수 있는 계기가 됐다"라며 "AI와 블록체인이라는 새로운 기술을 결합하는 작업을 계속해서 하고 있는데 플랫폼으로의 마지막 퍼즐을 끼우는 인수합병이 될 것"이라고 전했다.

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