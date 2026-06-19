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원스토어 품는 넥써쓰, 플랫폼 기업 전환 정조준

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  • 넥써쓰가 18일 원스토어 지분 89.03%를 인수해 웹3 게임 스토어 중심 플랫폼 전환에 나섰다
  • 구글·애플에서 웹3 게임 유통이 어려운 가운데 국내 3800만대 설치된 원스토어를 글로벌 웹3 게임스토어로 키우겠다고 밝혔다
  • 넥써쓰는 메인넷과 토큰을 '원체인·원'으로 재편하고 원스토어를 게임 허브로 육성해 웹샵·커뮤니티·결제 등 종합 게임 플랫폼 시너지를 노린다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

웹3 게임 유통할 수 있는 게임 스토어로 원스토어 포지셔닝
장현국 대표 "게임 관련 모든 서비스 지원 목표"

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 넥써쓰가 토종 앱마켓 원스토어를 인수하면서 플랫폼 기업으로의 본격적인 전환에 나선다. 넥써쓰는 원스토어를 웹3 게임 스토어로 포지셔닝하며 새로운 시장 개척을 추진한다는 방침이다.

넥써쓰는 지난 18일 이사회를 개최하고 원스토어의 지분 89.03%(2024만7990주)를 약 626억원에 인수하기로 결정했다고 밝혔다. 매각 주체는 SK스퀘어(45.78%), 네이버(24.06%), 스틸넘버원제일차(17.02%), 크래프톤(2.17%)이다. SK스퀘어, 네이버, 크래프톤은 넥써쓰에 전략적 투자자로 참여한다.

장현국 넥써쓰 대표 [사진=넥써쓰]

◆ 넥써쓰에 부족했던 한 가지 '유통망'...원스토어가 채우다

넥써쓰는 원스토어 인수 전부터 플랫폼을 갖춘 기업이었다. 블록체인을 실제 운영하는 네트워크인 메인넷 '크로쓰'를 갖췄고 사용자들이 이용할 수 있는 지갑과 커뮤니티도 있었다. 플랫폼의 요건을 충족한 상태였지만 한 가지가 부족했는데 그것이 유통망이었다.

특히 넥써쓰가 강점이 있는 블록체인 기반의 웹3 게임은 유통할 수 있는 플랫폼이 없었다. 실제로 넥써쓰에 따르면 현재 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어 등 양대 앱마켓에 완전한 웹3 게임을 유통하는 것은 불가능하다.

이에 넥써스는 유통 채널이자 플랫폼인 앱마켓 원스토어를 주목하게 된 것이다. 원스토어는 글로벌 플레이이어는 아니지만 오랜 기간 운영한 노하우를 보유하고 있고 국내 시장에서 3800만대 이상 설치됐을 정도로 사용자층이 있기 때문이다.

장현국 넥써스 대표는 공식 유튜브 채널을 통해 "원스토어를 국내에만 머물지 않고 글로벌 시장에서 비어있는 웹3 게임스토어로 포지셔닝해 시장을 개척할 수 있다는 갖고 있었다"라며 "인공지능(AI)의 발전으로 이제 더 많은 게임이 출시될 텐데 이런 상황에서 유통 채널은 전략적으로 중요한 의미를 갖는다"라고 설명했다.

원스토어는 2016년 통신 3사와 네이버의 합작으로 출범해 지난 10년간 누적 거래액 8조원, 다운로드 74억 건을 기록했다. 2018년에는 업계 최초로 인앱 결제 수수료를 30%에서 20%로 인하했다. 2019년부터 현재까지 누적 게임 거래액 기준 국내 2위 앱마켓의 위상을 지키고 있다.

[사진=원스토어]

◆ 게임 플랫폼 넘어 종합 플랫폼 꿈꾼다

넥써쓰는 원스토어를 웹3 게임 유통 플랫폼을 넘어 게임과 관련된 각종 서비스를 종합적으로 지원하는 플랫폼으로 만들겠다는 계획이다. 양대 앱 마켓과 대결에서 수수료 인하만으로는 경쟁력을 갖출 수 없기 때문에 웹3 게임 관련한 종합적 지원 플랫폼으로 자리매김하겠다는 것이다.

장 대표는 "원스토어가 '게임 허브'로 단순히 게임을 유통하는 플랫폼이 아니라 게임과 관련된 모든 서비스를 제공하는 플랫폼으로 거듭난다면 앱 마켓에서의 점유율을 높일 수 있을 것"이라고 강조했다.

게임 개발자의 입장에서도 원스토어가 게임 배포뿐만 아니라 게임 홈페이지, 웹샵, 커뮤니티, 결제, 마케팅, 스트리밍까지 지원한다는 경쟁력을 갖출 수 있다는 설명이다.

장현국 넥써쓰 대표 [사진=넥써쓰]

◆ 기존 플랫폼 재정비로 원스토어와 시너지 기대

원스토어를 인수하면서 넥써쓰의 기존 플랫폼들도 재정비한다. 블록체인 운영 네트워크인 메인넷 '크로쓰(CROSS)'는 '원체인'으로 변경한다. 메인넷의 네이티브 토큰 크로쓰($CROSS)는 원($ONE)으로 변경해 통합 아이덴티티를 구축한다.

글로벌 시장에서 인지도를 높이고 더욱 친숙한 네이밍으로 사용자들에게 다가가기 위함이다.

넥써쓰는 상품 등록부터 결제, 매출 분석까지 웹샵 운영 전 과정을 하나의 콘솔에서 제공하는 올인원 게임 커머스 플랫폼 크로쓰 게임 허브도 보유하고 있다.

게임사는 앱스토어나 구글플레이 URL만 입력하면 인공지능(AI)이 상품 목록과 테마, 배너 등을 자동 구성해 30분 안에 웹샵을 개설할 수 있다. 원스토어가 '게임 허브'로 역할을 할 수 있다면 크로쓰 게임 허브의 역할도 조정될 것으로 전망된다.

장 대표는 "이번 인수합병을 통해 우리가 진행하는 프로젝트, 그리고 넥써쓰가 한 단계 도약할 수 있는 계기가 됐다"라며 "AI와 블록체인이라는 새로운 기술을 결합하는 작업을 계속해서 하고 있는데 플랫폼으로의 마지막 퍼즐을 끼우는 인수합병이 될 것"이라고 전했다.

origin@newspim.com

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7월까지 계란 2112만개 수입 [세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 계란 가격 상승세가 이어지는 가운데 정부가 미국산·태국산 신선란 2112만개를 추가 공급하는 등 수급 안정 대책을 확대한다. 또 계란 가공품 할당관세 물량을 두 배로 늘리고 적용 기간도 연말까지 연장할 예정이다. 농림축산식품부는 계란 생산 감소에 따른 가격 상승으로 소비자 부담이 커지고 있는 상황을 고려해 신선란 공급을 확대한다고 19일 밝혔다. 농식품부는 7월까지 미국산과 태국산 신선란 약 2112만개를 시장에 공급할 계획이다. 매주 448만개 이상을 순차적으로 도입해 이마트와 롯데마트 등 대형 유통업체에 우선 공급하고, 중소 유통업체를 통해 동네 빵집과 슈퍼마켓 등에도 공급할 예정이다. 9일 서울시내 한 대형마트를 찾은 소비자가 계란을 고르고 있다. [사진=뉴스핌DB] 우선 이번 주말부터 미국산 신선란 112만개를 이마트와 롯데마트에서 순차적으로 판매한다. 정부는 계란 가공품 수입 확대를 위해 할당관세 적용 기간을 기존 6월에서 12월까지로 연장하고, 적용 물량도 4000톤(t)에서 8000t으로 늘릴 방침이다. 농식품부는 지난해 겨울 발생한 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)로 인한 산란계 살처분과 사육밀도 개선 등의 영향으로 계란 생산량이 감소하면서 가격 상승세가 이어지고 있다고 설명했다. 실제 계란 산지가격은 6월 중순 기준 특란 30구당 6263원으로 평년보다 24.1%, 지난해보다 8.5% 각각 높다. 소비자가격도 7506원으로 평년 대비 9.3%, 전년 대비 7.1% 각각 상승한 상태다. 다만 수급 여건은 점차 개선될 것으로 전망된다. 6월 산란계 사육 마릿수는 7879만수로 평년보다 4.6%, 지난해보다 0.4% 각각 증가했다. 1~5월 병아리 입식도 전년보다 12.8% 늘어 7월 일일 계란 생산량은 4900만개 수준까지 회복될 것으로 예상된다. 농식품부는 생산 회복 효과가 실제 시장 공급과 가격 안정으로 이어지기까지 시간이 필요한 만큼 할인 지원 사업 확대와 농협 납품단가 인하를 병행하고, 여름철 폭염에 따른 수급 불안에 대비해 신선란 수입 물량 추가 확대도 검토하고 있다. 이재식 농식품부 축산정책관은 "국내 산란계 마릿수는 꾸준히 증가하고 있으며 계란 생산도 점차 회복되고 있다"며 "국내 생산 기반 확충과 농가 경영 안정을 지원하는 한편, 소비자 물가 안정을 위해 수급 상황을 면밀히 점검하고 필요한 조치를 신속히 추진하겠다"고 강조했다. rang@newspim.com  2026-06-19 11:00
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'군기누설' 김용현 1심 징역 3년 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관이 1심에서 징역 3년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 김 전 장관의 군형법상 군기누설 및 개인정보보호법 위반 혐의 사건의 1심 선고기일을 열었다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심에서 징역 3년을 선고했다. 사진은 김 전 장관. [사진=뉴스핌 DB] 재판부는 양형이유에 대해 "피고인은 국방부 장관으로서 군사기밀과 군인의 개인정보를 보호할 책임이 있는 위치에 있었고, 누구보다 군사기밀과 특수임무 수행 인력의 신상정보 보호 필요성을 잘 알고 있었다"며 "그럼에도 민간인인 노상원이 관련 인적사항에 접근할 수 있도록 하는 데 결정적인 역할을 했다"고 지적했다. 그러면서 "이 사건 군기누설 범행에 대해 피고인에게 가장 엄중한 책임을 묻지 않을 수 없다"며 "나아가 아무런 실체적 요건을 갖추지 못한 계엄이 선포 단계에 이르는 동력 중 하나가 됐고, 단순한 군기누설이나 개인정보보호법 위반을 넘어 위헌·위법한 계엄 선포라는 중대한 결과를 초래했다"고 판시했다.  pmk1459@newspim.com 2026-06-19 15:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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