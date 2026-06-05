장현국 넥써쓰 대표, 146억원 들여 지분 확보…책임경영 강화

링크드 보유 주식 541만주 매입…주주간 계약 따른 콜옵션 행사

"M&A·밸류업 적극 추진"…크로스 생태계 확장에 속도

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 장현국 넥써쓰 대표가 콜옵션(매수청구권)을 행사해 회사 지분을 추가 확보하며 책임경영 의지를 강화했다.

넥써쓰는 장 대표가 5일 주주간 계약에 따라 링크드가 보유한 보통주 541만590주에 대한 주식매매계약을 체결했다고 밝혔다. 총 매매대금은 약 146억5000만원 규모다.

이번 거래는 지난해 12월 체결된 주주간 계약에 근거해 이뤄졌다. 장 대표가 직접 지분을 확보함에 따라 경영 안정성과 책임경영 체제를 한층 강화하게 됐다는 것이 회사 측 설명이다.

넥써쓰는 현재 블록체인 게임 플랫폼 '크로쓰(CROSS)'를 중심으로 온체인 게임 생태계 확장에 주력하고 있다. 최근에는 크로쓰 메인넷 2.0 '브레이크포인트'를 가동한 데 이어 크로쓰 게임 허브, 크로쓰 플레이 2.0 등을 선보이며 플랫폼 고도화에 속도를 내고 있다.

장 대표는 "안정적인 지분 구조를 기반으로 보다 적극적인 인수합병(M&A)과 기업가치 제고에 나서겠다"고 말했다.

syu@newspim.com