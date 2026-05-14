넥써쓰, 첫 단독 퍼블리싱 게임 '프로스트 킹덤' 티저 공개

AI 핵심 요약beta
- 게임사 넥써쓰가 14일 전략 SLG '프로스트 킹덤' BI와 티저 영상을 공개했다
- '프로스트 킹덤'은 머지 메카닉을 더한 중세 배경 SLG로 웹3 경제 구조를 결합해 개발 중이다
- 넥써쓰는 AI 에이전트 기반 자동 운영을 도입해 블록체인과 결합한 소규모 효율 운영 사례를 목표로 한다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 게임사 넥써쓰가 14일 첫 단독 퍼블리싱 타이틀인 전략 시뮬레이션 게임 '프로스트 킹덤'의 브랜드 아이덴티티와 티저 영상을 공개했다.
중세를 배경으로 한 이 게임은 클래식 전략시뮬레이션(SLG) 구조에 머지(Merge) 메카닉을 결합한 것이 특징이다. iOS·안드로이드·PC로 출시되며 국내 버전과 글로벌 블록체인 버전으로 각각 서비스될 예정이다.
게임은 100여 종의 유닛과 4단계 등급의 영웅 수집·육성 시스템을 갖췄다. 복잡한 성장 구조 대신 건물과 병력 등을 합성해 빠른 성장과 전개를 이끌어내는 머지형 플레이를 도입했다.
SLG는 자원 생산·소비, 영토 확장, 연맹 경쟁, 대규모 PvP 등 플레이어 간 경제·사회적 상호작용이 핵심인 장르다. 넥써쓰는 이 게임을 웹3 경제 구조와 결합한 타이틀로 개발하고 있다.
현재 공식 홈페이지를 통해 사전예약을 진행 중이며, 누적 예약자 수에 따라 영웅·스킨 등 단계별 보상이 제공된다.
장현국 넥써쓰 대표는 "MMORPG가 경제구조를 바탕으로 블록체인에서 성과를 냈다면 SLG는 그보다 더 정교한 경제 구조를 갖추고 있어 블록체인과의 결합이 더 큰 시너지를 낼 수 있다"며 "프로스트 킹덤은 AI 에이전트 기반 게임 운영 자동화를 처음 적용하는 타이틀로 블록체인으로 매출을 높이는 동시에 소규모 팀이 대형 게임을 효율적으로 운영하는 구조를 실현하는 첫 사례가 될 것"이라고 밝혔다.
origin@newspim.com