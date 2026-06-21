LG엔솔, 글로벌 특허 10만건 넘어..."전세계 배터리 기업 최초"

AI 핵심 요약beta
- LG에너지솔루션이 21일 글로벌 특허 10만건 돌파를 발표했다
- 지속적인 연구개발 투자로 지난해 R&D비용 1조3277억원을 기록했다
- 안전성 강화 분리막·DLD·CNT 분산 등 차별화된 공정 특허로 기술 경쟁력을 강화했다
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연간 1조원 넘게 연구개발(R&D) 투자
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = LG에너지솔루션은 지난달 기준 글로벌 특허가 등록 기준 약 5만9000건, 출원 기준 10만 건(내부 집계 기준)을 넘어섰다고 21일 밝혔다. 전세계 배터리 기업 가운데 글로벌 출원 특허가 10만 건을 넘어선 것은 처음이다.
이는 특허를 미래 성장동력이자 사업경쟁력을 좌우하는 핵심 전략 자산으로 보고 기술 주도권 강화를 위해 연구개발 투자를 지속적으로 확대해온 결과란 설명이다.
LG에너지솔루션은 2023년 처음으로 연간 연구개발(R&D) 비용 1조원을 돌파한 뒤, 지난해 역대 최대 규모인 1조3277억원을 R&D에 투자했다.
LG에너지솔루션은 앞으로도 성장 가속화를 위한 아낌없는 투자와 지속적인 기술 혁신을 통해 미래 배터리 시장을 선도할 압도적인 기술 경쟁력을 확보해 나간다는 방침이다.
LG에너지솔루션의 대표적인 특허는 이미 시장에서 검증된 소재·셀·팩·제조공정 분야에 상용화된 기술들이다.
분리막 표면에 세라믹 입자와 고분자 바인더를 코팅하는 안전성 강화 분리막(SRS, Safety Reinforced Separator), 세계 최초로 음극에 적용한 더블 레이어 코팅(DLD, Double Layer Slot Die Coating), 탄소나노튜브(CNT) 선분산 기술 등 차별화된 공정 기술 특허를 확보하고 있다.
LG에너지솔루션 특허그룹장 이한선 전무는 "10만 건 특허는 단순한 숫자가 아니라 끊임없는 연구개발과 도전이 만들어낸 결실"이라며 "앞으로도 원천기술과 명품특허를 기반으로 미래 성장 가속화를 이어가고 기술 혁신에 대한 정당한 보상이 새로운 혁신으로 이어지는 선순환을 만들어 나갈 것"이라고 말했다.
tack@newspim.com