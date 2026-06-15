LG에너지솔루션, 미국서 글로벌 인재 행사 'BTC' 개최

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = LG에너지솔루션이 지난 13일 미국 시카고에서 배터리 기술 컨퍼런스 'BTC'를 열었다고 15일 밝혔다.

행사에는 MIT, 스탠퍼드, UC 버클리, 시카고대, 아르곤 국립연구소 등 미주 지역 우수 대학과 연구기관의 석박사 및 연구원 40여명이 참석했다. 에너지저장장치(ESS)와 차세대 전지, 인공지능(AI) 등 다양한 분야의 인재들이 모였다.

LG에너지솔루션이 글로벌 인재 행사 'BTC(Battery Tech Conference)'를 개최했다. [사진=LG에너지솔루션]

김동명 CEO는 'CEO 세션'에서 재료공학 박사로 입사해 CEO가 되기까지의 경력을 소개하고 질의응답을 진행했다. 김 CEO는 "LG에너지솔루션을 배터리 기업을 넘어 에너지 플랫폼 기업으로 성장시키려 한다"며 "이를 위해서는 여러분 같은 연구 인재가 필요하다"고 말했다.

행사에서는 최고기술책임자(CTO), 최고데이터책임자(CDO) 등 주요 연구 조직의 현황과 비전을 공유했다. ESS, AI·빅데이터, 차세대 배터리 등 신기술 분야 연구 발표가 이어졌고, 연세대 이상영 교수가 최신 배터리 연구 동향에 대해 강연했다. 참석자들은 포스터 발표와 네트워킹 세션을 통해 LG에너지솔루션 임직원들과 교류했다.

yuniya@newspim.com