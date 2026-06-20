트럼프 특사단 스위스행…미·이란 첫 핵 협상, 주말 재개 가능성

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위트코프 미국 특사 출발·트럼프 사위 쿠슈너 도착…카타르 총리 합류

레바논 교전 여파로 연기됐던 미·이란 실무 협상 열릴 지에 초미 관심

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 미국과 이란의 종전 합의 이후 첫 실무 협의가 한 차례 연기된 가운데 미국 측 특사들이 스위스로 향하면서 이번 주말 대면 협상 가능성이 다시 제기되고 있다.

미국 인터넷 매체 악시오스는 19일(현지시간) 미 정부 관계자를 인용해 도널드 트럼프 미국 대통령의 중동 특사 스티브 위트코프가 이란과의 후속 협의가 열릴 것으로 예상되는 스위스로 출발했다고 보도했다.

도널드 트럼프 미국 대통령 [사진=로이터 뉴스핌]

트럼프 대통령의 맏사위인 재러드 쿠슈너도 이미 스위스에 도착한 것으로 전해졌다. 미국과 이란 사이에서 핵심 중재자 역할을 해 온 무함마드 빈 압둘라흐만 알사니 카타르 총리 겸 외무장관 역시 이날 스위스에 도착한 것으로 알려졌다.

새 협상 일정이 확정됐는지는 아직 확인되지 않았다.

당초 미국과 이란은 종전 양해각서 체결 이후 핵 문제와 제재 해제 등을 논의하기 위한 첫 실무 협상을 스위스에서 열 예정이었다.

레바논에서 이스라엘과 친이란 무장정파 헤즈볼라 사이의 교전이 이어지면서 회담 일정은 한 차례 미뤄졌다. 이란 측은 스위스 협상에 앞서 레바논 휴전이 안정적으로 유지돼야 한다는 입장을 주변국에 전달한 것으로 전해졌다.

애초 미국 대표단은 J.D. 밴스 부통령이 이끌 것으로 예상됐지만, 밴스 부통령의 스위스 방문은 막판에 연기됐다. 트럼프 대통령은 밴스 부통령의 향후 방문 가능성을 열어두면서도 위트코프 특사가 별도로 움직일 것이라고 언급했다.

백악관은 "밴스 부통령의 방문 연기 당시 미국 대표단이 가능한 가장 빠른 시점에 출발할 준비가 돼 있다"며 "조속한 실무 대화 개시를 기대한다"고 말했다.

미국 정부는 이스라엘과 헤즈볼라가 레바논 현지시간 19일 오후 4시부터 휴전에 합의했다고 발표했다. 휴전 발표 이후에도 레바논에서 이스라엘군 공격이 이어졌다는 보도가 이어지면서 협상 재개에 변수가 될 수 있다는 관측이 나온다.

chulsoofriend@newspim.com