[민주 당권주자 일정] 송영길·정청래·김민석 후보 - 8월 5일

AI 핵심 요약beta
- 송영길·정청래·김민석 민주당 대표 후보가 1일 충남 합동연설회 뒤 일정을 소화했다.
- 송영길은 긴급 회견과 노동계 간담회, TV토론에 나섰다.
- 정청래와 김민석도 출연·간담회·토론으로 지지 확보에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆송영길 후보
07:05 경인방송 전화 인터뷰
09:40 현안 긴급 기자회견 / 소통관 기자회견장
11:00 한국노총위원장 간담회 / 한국노총위원장실
15:40 KBS 2차 후보자 TV토론 / KBS 여의도 스튜디오
18:35 MBC 뉴스하이킥 인터뷰 / 상암 MBC 10층 라디오 스튜디오
20:10 이동형 TV 이이제이 출연 / 상암동 YTN 16층
◆정청래 후보
07:30 뉴스공장 출연
09:00 서울시 공무직 노동자 간담회 / 국회 의원회관 제1세미나실
10:30 모두의 민주 창립식 / 국회 의원회관 대회의실
15:40 2차 TV토론 / KBS
◆김민석 후보
05:30 익산역 출근인사 / 익산역
06:50 군산 역전종합시장·신영시장 방문 / 역전종합시장·신영시장
09:00 군산 원예농협 공판장 방문 / 군산 원예농협
15:40 KBS 당대표 후보자 방송토론회 / KBS
17:20 뉴스1 인터뷰
18:00 서울지역 당원 김민석 후보 필승 결의대회 / 국회의원회관 대회의실
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