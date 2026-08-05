7월 외환보유액 4279억달러, 외평채 발행·달러 약세에 소폭 증가

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외평채 신규 발행·외화자산 운용수익 증가도 영향

국민연금 외환스왑에도 외환보유액 소폭 늘어

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 지난달 우리나라의 외환보유액이 미 달러화 약세와 외화 외국환평형기금채권(외평채) 신규 발행 등의 영향으로 전월보다 소폭 증가했다. 미 달러화 약세로 주요 통화 표시 외화자산의 달러 환산액이 늘면서 증가세를 이어갔다.

한국은행이 5일 발표한 '2026년 7월 말 외환보유액'에 따르면 지난달 말 기준 외환보유액은 4279억5000만달러로 전월 말(4273억6000만달러)보다 5억9000만달러 증가했다.

[자료=한국은행]

한국은행은 국민연금과의 외환스왑에 따른 감소 요인에도 외평채 신규 발행과 외화자산 운용수익 증가 등이 더해지면서 외환보유액이 소폭 늘었다고 설명했다.

7월 중 미 달러화 지수(DXY)는 1.2% 하락했다. 이에 따라 ▲유로화(0.9%) ▲파운드화(1.5%) ▲엔화(1.4%) ▲호주달러화(2.0%) 등 주요 통화가 미 달러화 대비 일제히 절상되면서 이들 통화로 보유한 외화자산의 달러 환산액이 증가했다.

자산별로는 국채·정부기관채·회사채 등 유가증권이 3800억1000만달러로 전체의 88.8%를 차지했다. 유가증권은 전월보다 3억4000만달러 감소한 반면 예치금은 231억3000만달러로 8억6000만달러 증가했다.

국제통화기금(IMF) 특별인출권(SDR)은 157억달러로 전월보다 6000만달러 늘었고 IMF 포지션은 43억2000만달러로 1000만달러 증가했다. 금은 시세 변동을 반영하지 않고 매입 당시 장부가격으로 평가돼 전월과 같은 47억9000만달러를 유지했다.

한편 2026년 6월 말 기준 우리나라의 외환보유액 규모는 세계 10위를 유지했다. 중국이 3조4163억달러로 1위를 기록했고 ▲일본(1조2875억달러) ▲스위스(1조877억달러) ▲러시아(7204억달러) ▲인도(6686억달러)가 뒤를 이었다.

eoyn2@newspim.com