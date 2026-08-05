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[금/유가] 미·이란 협상 기대에 유가 5% 급락…금값 상승

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  • 미국이 4일 이란·오만과 호르무즈 해협 통항 협상을 진전시켜 국제유가가 5% 넘게 급락했다.
  • 유가 하락으로 인플레이션 우려가 완화되자 금값은 약 1% 상승하며 온스당 4152.60달러에 마감했다.
  • 시장 참가자들은 9월 연준 금리 인상 가능성을 57%로 반영한 가운데 이번 주 발표될 미국 고용지표에 주목하고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

루비오 "호르무즈 해협 통항 확대 논의 진전"
베선트 "4일이나 5일 호르무즈 재개방 합의 가능"
카타르 국왕·트럼프, 긴장 완화 및 미·이란 입장 조율 논의
미 고용지표·연준 금리 전망 주목

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국과 이란 간 협상 진전에 대한 기대감이 커지면서 4일(현지시각) 국제유가가 5% 넘게 급락했다. 유가 하락에 금값은 상승했다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 미국 서부텍사스산원유(WTI) 9월물은 4.57달러(5.7%) 내린 배럴당 75.77달러로 마감하며 3주 만에 최저치를 기록했다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 10월물은 배럴당 4.41달러(5.3%) 하락한 79.36달러에 거래를 마쳤다. 이는 지난 7월 13일 이후 가장 낮은 수준이다.

마코 루비오 미국 국무장관은 이날 이란 및 오만과 진행 중인 협상에서 호르무즈 해협을 통과하는 선박 수를 늘리는 방안에 진전이 있었다고 밝혔다. 다만 최종 합의에는 아직 도달하지 못했다고 설명했다.

마코 루비오 미국 국무부 장관 [사진=로이터 뉴스핌]

앞서 스콧 베선트 미국 재무장관은 이날 미국과 이란이 호르무즈 해협 재개방과 관련해 빠르면 4일이나 5일에 합의에 도달할 수 있다고 언급했다.

카타르 외교부 대변인 마제드 알 안사리는 전쟁의 외교적 해결을 위한 노력이 계속되고 있다고 밝혔다.

카타르 국왕과 도널드 트럼프 미국 대통령은 미국과 이란 간 긴장을 완화하고 양측의 입장 차이를 좁히기 위한 방안을 논의했다고 카타르 왕실 측은 전했다.

한편 미국이 중재하는 이스라엘과 레바논 간 최근 협상도 화요일 시작됐으며 목요일까지 이어질 예정이라고 미 국무부 대변인이 밝혔다.

XS닷컴의 사이먼 피터 마사브니 사업개발 책임자는 "미국과 이란 협상이 의미 있는 진전을 보인다면 시장은 공급 차질 가능성이 낮아졌다고 판단할 수 있으며, 이에 따라 원유 가격에 반영된 지정학적 위험 프리미엄도 추가로 줄어들 수 있다"고 말했다.

이란 고위 소식통은 로이터에 오만과 논의 중인 해협 재개방 방안에는 이란이 호르무즈 해협으로 진입하는 선박을 통제하고, 출항 선박 정보를 확보하며 필요 시 개입할 수 있는 권한을 유지하는 내용이 포함돼 있다고 전했다.

다만 ANZ 애널리스트들은 "걸프 지역 원유 수출은 여전히 압박을 받고 있으며, 호르무즈 해협 통항량은 극도로 위축된 수준에서 소폭 개선되는 데 그치고 있다"고 분석했다. 이어 "수출 차질이라는 핵심 리스크는 여전히 남아 있으며, 이란의 선박 공격이 원유 공급 흐름을 제한하고 있다"고 덧붙였다.

실제로 주요 걸프 해상 운송로인 바브엘만데브 해협과 호르무즈 해협의 선박 운항량은 이번 주 초 기준 큰 변화를 보이지 않은 것으로 나타났다.

◆ 유가 하락에 금값 상승…미 고용지표·연준 금리 전망 주목

국제 금값은 약 1% 상승했다. 국제유가 하락으로 인플레이션 우려가 완화되고 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인상 가능성이 낮아지면서 금 가격을 지지했다. 시장은 향후 연준의 통화정책 방향을 가늠할 추가 단서를 기다리고 있다.

뉴욕상품거래소(COMEX)에서 12월물 미국 금 선물은 1.5% 상승한 온스당 4152.60달러에 거래를 마쳤다. 현물 금 가격은 한국시간 6일 오전 3시20분 전 거래일 대비 0.8% 오른 온스당 4086.36달러를 기록했다.

높은 에너지 가격은 연준이 인플레이션을 억제하기 위해 금리를 더 오랫동안 높은 수준으로 유지할 것이라는 전망을 강화하며, 이자를 지급하지 않는 금과 같은 비수익성 자산에는 부담으로 작용한다.

하지만 최근 유가가 하락하면서 물가 상승 압력이 일부 완화될 수 있다는 기대가 커지고 있다.

TD증권의 바트 멜렉 원자재 전략 글로벌 책임자는 "낮아진 유가는 금 가격을 지지하는 요인 중 하나"라며 "유가 하락이 여러 측면에서 금리 전망에도 영향을 미치면서 단기 금리가 다소 하락하는 데 기여했다"고 설명했다.

시장 참가자들은 현재 연준이 지난 정책회의에서 금리를 동결했지만 내부 의견이 엇갈렸던 점을 반영해, 오는 9월 회의에서 금리 인상이 단행될 가능성을 약 57% 수준으로 가격에 반영하고 있다.

투자자들은 이번 주 발표되는 미국 고용 관련 지표에 관심을 집중하고 있다.

오는 수요일에는 민간 고용지표인 ADP 고용보고서가 발표되며, 금요일에는 미국 노동부의 비농업 부문 고용보고서(Nonfarm Payrolls)가 공개될 예정이다.

 

kwonjiun@newspim.com

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프로야구 전 경기 폭염 취소 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 극한 폭염이 프로야구까지 멈춰 세웠다. 경기장 곳곳에서 온열질환 의심 환자가 발생하고 관중이 의식을 잃고 쓰러지는 응급 상황까지 벌어지자 한국야구위원회(KBO)가 결국 리그를 일시 중단하고 긴급 대책 마련에 나섰다. KBO는 5일과 6일 예정됐던 2026 신한 SOL KBO리그 1군 전 경기와 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소한다고 발표했다. 취소된 경기는 잠실(NC-두산), 인천(LG-SSG), 대구(한화-삼성), 부산(키움-롯데), 광주(KT-KIA)에서 열릴 예정이던 5경기다. [서울=뉴스핌] 폭염 속 응원을 하고 있는 삼성 팬들. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.08.05 wcn05002@newspim.com KBO는 "최근 전국적인 폭염으로 관람객과 선수단의 안전을 위협하는 상황이 발생하고 있어 이를 엄중하게 인식하고 있다"라며 "6일 긴급 실행위원회를 열어 폭염 관련 리그 운영 방침과 안전 대책을 원점에서 논의할 예정"이라고 밝혔다. 이번 회의에는 KBO 사무국을 비롯해 10개 구단 단장과 한국프로야구선수협회 관계자들이 참석해 폭염 상황에서의 경기 운영 기준과 안전 대책을 전면 재검토할 계획이다. 당초 KBO는 전날 폭염 단계별 경기 운영 세칙을 새롭게 발표했다. 폭염주의보가 발효되면 경기를 정상 개최하고, 폭염경보가 내려질 경우 홈 구단 의견을 반영해 경기 시작 시간을 최대 1시간까지 늦출 수 있도록 했다. 또한 기상청이 올해 신설한 최고 단계인 '폭염중대경보'가 발효되면 경기 당일 오후 1시 이전 취소를 결정할 수 있도록 했다. 폭염중대경보는 하루 최고 체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발효된다. 이에 따라 전날 잠실 NC-두산전과 광주 KT-KIA전이 해당 기준이 적용된 첫 사례로 취소됐다. [인천=뉴스핌] 유다연 기자= 4일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG 경기 8회를 마친 후 한 관객이 온열질환으로 쓰러졌다. 해당 관객을 이송하기 위해 대기 중인 구급차의 모습. 2026.08.05 willowdy@newspim.com 그러나 다른 경기장에서는 더 심각한 상황이 발생했다. 인천 SSG랜더스필드에서 열린 LG와 SSG 경기에서는 총 25명의 관중이 온열질환 의심 증세를 호소하며 현장 치료를 받았다. 이 가운데 2명은 의식 저하 등 중증 증상을 보여 구급차로 병원에 이송됐다. 8회말에는 25세 남성 관중이 계단에서 의식을 잃고 쓰러져 경기가 약 9분간 중단됐고, 경기 종료 직전에도 26세 남성 관중이 응원석에서 쓰러지는 응급 상황이 발생했다. 다행히 두 번째 환자는 현장 안전요원의 응급조치 후 의식을 회복한 것으로 전해졌다. 경기장 안팎에서 온열질환 환자가 잇따라 발생하자 KBO는 기존 운영 방침만으로는 안전을 담보하기 어렵다고 판단했고, 결국 5일과 6일 예정된 1군과 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소하는 초유의 결정을 내렸다. 이로써 올 시즌 폭염으로 취소된 KBO리그 경기는 15경기로 늘었고, 우천 등을 포함한 전체 취소 경기는 40경기가 됐다. wcn05002@newspim.com 2026-08-05 13:32

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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