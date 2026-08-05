쿠팡Inc, 2분기 영업손실 8350억원…2개 분기 연속 적자

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

매출 13조3007억원, 고정환율 기준 10% 증가

당기순손실 8560억원…전년 동기 대비 적자 전환

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc가 올해 2분기 8000억원이 넘는 영업손실을 기록했다. 매출은 13조원을 넘어섰지만 2개 분기 연속 적자를 이어갔다.

5일 쿠팡Inc가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 2분기 연결실적 보고서에 따르면, 2분기 매출은 88억5600만달러로 전년 동기 85억2400만달러보다 4% 증가했다.

서울 송파구 쿠팡 본사. [사진=뉴스핌DB]

올해 2분기 평균 원·달러 환율인 1501.89원을 적용하면 매출은 13조3007억원이다. 지난해 2분기 매출 11조9763억원과 비교하면 원화 기준으로는 11.1% 늘었다. 환율 영향을 제외한 고정환율 기준 성장률은 10%다.

2분기 영업손실은 5억5600만달러, 원화로 약 8350억원을 기록했다. 지난해 2분기에는 1억4900만달러, 약 2093억원의 영업이익을 냈지만 1년 만에 적자로 전환했다.

쿠팡Inc는 올해 1분기에도 2억4200만달러, 약 3545억원의 영업손실을 기록한 바 있다. 이에 따라 2개 분기 연속 영업적자를 냈다.

당기순손실은 5억7000만달러, 약 8560억원으로 집계됐다. 1분기 3897억원의 당기순손실에 이어 순손실도 2개 분기째 이어졌다. 지난해 2분기에는 3100만달러, 약 435억원의 당기순이익을 기록했다.

kji01@newspim.com