[오늘의 국회일정] 국회의장·세미나·기자회견·주요 정당 - 8월 5일

AI 핵심 요약beta
- 국회가 30일 국회의장 간담회와 각 당 회의를 열었다
- 여야 의원실에서 중증외상·혐오표현·수산산업 관련 세미나와 기자회견을 진행했다
- 조국혁신당과 개혁신당 지도부는 전·현직 대통령 예방과 방송 출연 일정 등을 소화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
17:00 제주도청 소통 간담회 / 제주도청 탐라홀
◆의원실 세미나
10:00 김윤 의원실 등, 경기도 중증외상 생존체계 고도화 방안 / 의원회관 제2세미나실
14:00 고민정 의원실 등, 인권존중 학교를 위한 혐오차별 대응 토론회: 교육현장에서의 혐오표현 방지, 어떻게 할 것인가? / 의원회관 제1소회의실
14:00 조승환 의원실, 수산기자재산업 활성화를 위한 정책과제 국회토론회 / 의원회관 제7간담회의실
◆소통관 기자회견
09:40 송영길 의원, [현안 기자회견]
10:00 김예지 의원, [집단수용시설 피해생존자 지원특별법 심의·통과 촉구 기자회견]
10:40 허종식 의원, [오세훈 시장의 인천시민 통행료 전가 행정 개선 촉구 기자회견]
11:00 조경태 의원, [정치 현안 기자회견]
14:00 이훈기 의원, [주가누르기방지법 토론회 관련 기자회견]
◆더불어민주당
*한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:30 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
10:30 '모두의 민주' 창립식 / 국회 의원회관 대회의실
◆국민의힘
통상업무
◆조국혁신당
*신장식 당대표
12:10 故노무현 대통령 묘역 참배 / 봉하마을 대통령 묘역
14:30 문재인 前 대통령 예방 / 평산마을 사저
*김준형 원내대표
- 공개일정 없음
◆개혁신당
*천하람 원내대표
08:30 채널A-Y 정치시그널 출연
*이준석 당대표
13:20 KBS1-R '세상의 모든 정보 윤인구입니다' 출연