[프로농구] 삼성생명, 하나은행에 연장 역전승…챔프전까지 1승 남아

AI 핵심 요약beta
- 용인 삼성생명이 13일 하나은행을 70-68로 꺾었다.
- 연장전에서 강유림 3점포와 배혜윤 골밑 득점으로 역전했다.
- 1승 1패 후 3차전 승리로 챔피언결정전 진출 확률 100%다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 용인 삼성생명이 기적 같은 역전극을 쓰며 챔피언결정전 진출의 9부 능선을 넘었다.
삼성생명은 13일 용인체육관에서 열린 2025-2026 여자프로농구 플레이오프(5전 3선승제) 3차전에서 부천 하나은행을 연장 접전 끝에 70-68로 꺾었다. 원정에서 치른 1, 2차전에서 1승 1패를 기록한 뒤 홈에서 귀중한 승리를 추가한 삼성생명은 이제 1승만 더 거두면 우승을 차지한 2020-2021시즌 이후 5년 만에 챔피언결정전에 진출한다. 삼성생명과 하나은행은 15일 오후 7시 같은 장소에서 플레이오프 4차전을 치른다.
챔피언결정전에는 정규리그 우승팀 청주 KB스타즈가 4위 아산 우리은행을 상대로 3승을 싹쓸이하고 선착해 있다. 역대 5전 3선승제 플레이오프에서 1승 1패 후 3차전을 잡은 팀이 챔피언결정전에 오를 확률은 100%(4회 중 4회)에 달한다.
전반까지만 해도 하나은행의 기세가 좋았다. 진안과 정현, 박소희를 앞세운 하나은행의 공세에 삼성생명은 28-39, 11점 차까지 뒤처졌다. 하지만 3쿼터부터 삼성생명의 저력이 나왔다. 강유림과 이주연의 외곽포로 추격의 불씨를 지폈고 배혜윤이 44-44 동점을 만들며 승부를 원점으로 돌렸다.
삼성생명은 4쿼터 초반 김아름이 연속으로 7점을 올리며 57-52로 역전했다. 하나은행은 이이지마 사키의 자유투 2득점과 힘이 빠진 줄 알았던 진안의 페인트존, 자유투 득점으로 63-63 동점을 만들었다. 삼성생명의 4쿼터 마지막 공격에서 배혜윤과 강유림의 슛이 잇따라 림을 외면하면서 승부는 연장전으로 향했다.
연장전에서 집중력이 빛난 쪽은 삼성생명이었다. 강유림의 결정적인 3점포로 승기를 잡은 삼성생명은 베테랑 배혜윤이 대단한 골밑 장악력으로 페인트존에서 연속 4득점해 4점 차를 만들어 승기를 잡았다.
삼성생명 강유림은 16점 10리바운드 4어시스트 3스틸로 공수에서 맹활약했다. 배혜윤(17점)을 포함해 주전 5명이 두 자릿수 득점을 올리는 고른 활약을 펼쳤다. 하나은행은 진안이 19점 15리바운드로 분전했으나 막판 뒷심 부족으로 고개를 숙였다.
psoq1337@newspim.com