하나은행, 리디와 디지털 문화 콘텐츠 결합한 금융 협업 추진

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하나원큐 내 '놀이터'에 리디 문화 콘텐츠 접목

하나 원큐 체류 시간 확대와 앱 방문 빈도 기대...금융 서비스 연계 강화

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나은행은 지난 10일 오후 을지로 본점에서 국내 대표 콘텐츠 플랫폼 기업 리디(RIDI) 주식회사(이하 '리디')와 디지털 문화 콘텐츠를 결합한 다양한 금융 협업을 추진한다고 12일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나은행은 지난 10일 오후 을지로 본점에서 국내 대표 콘텐츠 플랫폼 기업 리디(RIDI) 주식회사(이하 '리디')와 디지털 문화 콘텐츠를 결합한 다양한 금융 협업을 추진한다고 12일 밝혔다. [사진=하나은행]2026.04.11 dedanhi@newspim.com

하나은행은 하나원큐 내 '놀이터' 페이지에 리디의 웹툰·웹소설, 만화, 전자책 등 다양한 콘텐츠를 접목해 손님이 금융과 디지털 문화 콘텐츠를 동시에 경험하는 새로운 디지털 환경을 누릴 수 있을 것으로 기대했다.

또, '하나원큐' 앱을 기존 전통 금융 중심에서 손님의 일상과 취향을 반영한 콘텐츠 경험을 제공하는 공간으로 바꿔 '일상형 플랫폼'으로의 전환을 가속화한다는 전략이다.

하나은행과 리디의 주요 협약 내용은 '하나원큐' 앱 내 독점적으로 노출되는 ▲리디콘텐츠 체험 혜택 ▲리디 인기 작품 한정판 굿즈 증정 ▲브랜드 및 서비스 연계 공동 마케팅 추진 등이다.

우선 오는 5월에 첫 독점 이벤트를 시작으로, 하나은행은 하나원큐 내 '놀이터' 페이지를 통해 참여한 손님 전원에게 하나원큐 캐시(7캐시~500캐시)를 지급하고, 리디 포인트(500포인트~1만 포인트)는 추첨을 통해 증정할 예정이다.

하나은행은 웹툰·웹소설 중심의 디지털 콘텐츠에 익숙한 젊은 세대가 리디 콘텐츠 이용을 통한 '하나원큐' 체류시간 확대와 앱 방문 빈도 증가를 기반으로 금융 서비스와의 연계를 강화할 예정이며, 여기서 발생되는 콘텐츠 소비 데이터와 금융 데이터를 결합한 초개인화 서비스를 활용해 손님 맞춤형 금융상품 추천 등 마케팅 역량도 고도화할 계획이다.

이호성 하나은행장은 "국내 대표 콘텐츠 플랫폼인 리디와의 협업은 금융의 경험 영역을 한층 넓히는 의미 있는 시도"라며 "앞으로도 하나원큐를 통해 손님들이 일상 속에서 더욱 새롭고 즐거운 경험을 할 수 있도록 다양한 협업을 이어가겠다"고 밝혔다.

배기식 리디 대표이사는 "하나은행 금융 플랫폼과 리디 콘텐츠 작품을 연계해 고객 접점을 한층 확장할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 다양한 제휴 협력을 통해 고객에게 새로운 가치를 제공해 나가겠다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com